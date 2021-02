g-f-vip:-tommaso-zorzi-terzo-finalista

È Tommaso Zorzi il terzo finalista del Grande Fratello Vip . Ha battuto la concorrenza di Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta, alla sua seconda gara per la finale persa. Tutti i vipponi ancora in casa e gli ex vipponi in studio, a parte Fulvio Abate, sono d’accordo con questo verdetto: l’influencer che adora i tacchi a spillo merita assolutamente questa finale, perché lui “è il Grande Fratello”.

La battaglia per il terzo posto in finale è stata vinta da Tommaso Zorzi, che ha sbaragliato la concorrenza di Rosalinda Cannavò e di Andrea Zelletta.

“Avete oltrepassato la famosa porta rossa, quel limite invalicabile che divide il vostro mondo dalla realtà. Quel mondo che voi vivete da 5 mesi a questa parte non è il mondo reale. Da quel 14 settembre sono passati 154 giorni, questa è la puntata numero 40. In questi 154 giorni vi siete conosciuti, vi siete amati, vi siete sfidati, vi siete scontrati. Mancano due settimane giuste giuste alla finale. Due di voi sono già finiti in finale, altri tre si giocano il terzo posto”.

Poi Alfonso mette in guardia tutti i vipponi:

“Siamo a un passo dal traguardo ma non lasciatevi ingannare: saranno i giorni più duri, sarete uno contro l’altro. Vi sento spesso ripetere che non vi nominerete perché siete troppi amici. Vi troverete a tradire, a mettere l’amicizia in secondo piano: homo homini lupus, è questa la filosofia del Grande Fratello. Vi scoprirete coraggiosi, strategici o vili. Non lo siete nella vita reale, ma lì dentro dovrete esserlo se volete sopravvivere”.

Il confronto conPupo e la Elia

A un certo punto della serata i tre aspiranti finalisti vengono chiamati in studio per confrontarsi con i due opinionisti. Confrontandosi con Pupo, Tommaso dice di esserci rimasto un po’ male per quello che lui gli aveva detto perché la metà degli aggettivi che gli aveva affibbiato erano veri. “E la verità rode“, ammette. “Tu hai il talento per avere una carriera molto lunga, ma tu sai benissimo che il primo nemico di te stesso sei tu stesso”.

Andrea Zelletta viene invitato da Antonella Elia a perdere di petto qualcuno almeno in questo ultime due settimane. Lui replica: “Tutte le persone che sono state in casa e si sono abituati ad appoggiarsi su un buon comodino…”.

A Rosalinda Pupo chiede che fine farà la mitica chiave che gli ha dato Giuliano. E lei replica: