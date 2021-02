fabrizio-corona-e-il-tatuaggio-dedicato-a-vittorio:-ecco-chi-era

Fabrizio Corona ha incidiso molti avvenimenti importanti della vita sulla propria pelle, uno in particolare è dedicato a Vittorio, chi sarà?

Fabrizio Corona (Instagram)

Nessuno come Fabrizio Corona riesce a fare della propria vita, soprattutto sui social, un vero e proprio show. Sono pochi quelli che possono vantare un passato tormentoso come il suo a cominciare dal lato sentimentale fino a quello legale.

La sua storia con Nina Moric è ancora sulla bocca di tutti. I due dopo una lunga relazione ed un figlio decisero di lasciarsi, ma tra di loro tutt’ora non scorre buon sangue. A seguito della separazione ad esempio il figlio venne lasciato alla madre.

In seguito ad una lite domestica però intervennero le forze dell’ordine ed il piccolo fu dato in affidamento alla madre di Fabrizio. Neanche lei fu risparmiata dall’ex modella croata che le ha addossato anche le colpe delle scelte sbagliate di suo figlio.

Tante, forse troppe scelte sbagliate, che però Corona ha pagato fino all’ultima. Sul suo corpo porta i segni dei tanti momenti difficili, incisi sulla pelle con ago ed inchiostro. Uno in particolare ha da sempre attirato l’attenzione dei fan.

Leggi qui —> Fabrizio Corona e la foto di famiglia: gli haters non lo perdonano

Leggi qui —> Fabrizio Corona e la rivolta USA: ecco l’assurdo paragone

Fabrizio Corona, il tatuaggio per Vittorio

Nonostante l’età (47 anni) l’ex re dei paparazzi vanta ancora un fisico scultoreo, pieno di tatuaggi che lo hanno reso un sex symbol da giovane. Con l’avanzare del tempo il suo fascino non è affievolito e continua a conquistare il cuore di molte donne.

Recentemente infatti lo abbiamo visto spesso insieme a Asia Argento, una ragazza molto simile a lui. Anche lei un carattere sopra le righe ed il corpo coperto dall’inchiostro dei tatuaggi che per entrambi sono una grande passione.

Tra i tanti simboli che coprono il suo corpo alcuni sono speciali dediche, come quello che appare sul suo addome. “I Corona’s” fatto per omaggiare il padre Vittorio. Non si può dire che non sia strettamente collegato al concetto di famiglia, con questo piccolo gesto porterà per sempre un ricordo della figura paterna.

Fabrizio Corona (Instagram)

Vittorio Corona fu un famosissimo giornalista che venne a mancare il 24 gennaio del 2007, scomparso a soli 59 anni a causa di una malattia. L’ex re dei paparazzi è stato molto legato al padre e a 14 anni dalla sua scomparsa ha voluto oggi condividere con i suoi fan un ricordo a lui dedicato.