Nella serata di domenica, c’è stato il consueto appuntamento con il live di “Non è la D’Urso” condotto da Barbara. A fine puntata il pezzo sui tradimenti e se ne sono viste delle belle. Elena Morali la protagonista

Nei giorni scorsi la bella Elena Morali a Pomeriggio 5 ha fatto sapere si aver messo delle telecamere in casa per poter “incastrare” il suo storico fidanzato Luigi Favoloso. La donna, durante queste sue provate indagini, ha trovato il suo partner in compagnia di una misteriosa bionda che stasera è stata rivelata in diretta su Canale 5 nella consueta trasmissione della domenica sera.

