domenica-in,-mara-venier-si-collega-con-il-tg1-ma-fa-una-gaffe-clamorosa,-la-giornalista,-in-imbarazzo-blocca-il-collegamento-e-si-riprende-la-linea

Mara Venier, anche ieri, 14 febbraio, giorno di San Valentino, è andata in onda con la sua Domenica In che non delude mai. Mara Venier ha raccontato di aver ricevuto gli auguri per San Valentino da tutte le sue più care amiche e la prima a farglieli è stata Sabrina Ferilli, a testimonianza del rapporto sincero e profondo che le lega.

Mara Venier e la gaffe con la giornalista del Tg1

Sulla fine del Tg1, la giornalista si collega sempre, ogni domenica con Mara Venier che dà delle piccole anticipazioni di quella che sarà la sua Domenica In, annuncia, gli argomenti che saranno trattati e gli ospiti con i quali li affronterà.

Ieri, però, Mara Venier è incorsa in una gaffe che è dipesa dalla novità che ha riguardato la formazione del governo nelle ultime ore.

Infatti, la Venier che voleva annunciare il viceministro della salute Pierpaolo Sileri, non sapeva bene come annunciarlo, e cioè se come vice ministro o ex viceministro.

Allora, non sapendo come dire ha pronunciato queste parole: “Cominceremo la puntata parlando del Covid e avremo con noi il mi… mi… ex ministro Pierpaolo Sileri“.

Non solo si è imbrogliata sulla definizione di ministro o ex ministro ma ha sbagliato perché il ministro della salute, riconfermato nel governo Draghi è Roberto Speranza mentre Pierpaolo Sileri è viceministro.

E poi ha detto: “Non importa, per lei resterà per sempre ministro”.

A quel punto, la conduttrice del Tg1, Sonia Sarno, in grosso imbarazzo ha in modo un po’ brusco interrotto il collegamento e ha detto alla Venier: “Grazie, grazie a Mara Venier. Grazie, grazie mille a Mara Venier, buon lavoro e buona domenica a tutti. Grazie per averci seguito il Tg 1 torna alle 17 e 15”.

Mara Venier a Pierpaolo Sileri “Hai fatto gli auguri a tua moglie?

Durante la solita intervista/chiacchierata che ormai è un appuntamento fisso all’interno di Domenica In con il viceministro della salute Pierpaolo Sileri, Mara Venier gli ha posto una domanda che lo ha messo alquanto in imbarazzo.

La Venier ha detto a Sileri: “Ha fatto gli auguri a sua moglie?”.

E lui, in modo sincero le ha risposto: “Ehm… no. Me ne sono dimenticato. Non ne ho avuto il tempo”

E a quel punto la Venier ha continuato: “Sarà molto arrabbiata…“. E il viceministro: “No, sono sincero ogni giorno dovrebbe essere un San Valentino, ovviamente cerco di essere normale tutti i giorni, San Valentino lo dimentico sempre, come il compleanno“.

