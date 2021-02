DEMOLIREMO I DPCM – Giorgia Tripoli

Giorgia Tripoli, avvocato del foro di Udine, è intervenuta alla Camera dei Deputati nell’ambito della conferenza “Scuola per la Costituzione”, organizzata dalla parlamentare Sara Cunial. Come membro dell’associazione “1000 avvocati per la Costituzione”, la Tripoli è a conoscenza di numerosi casi di genitori che lamentano problemi dei propri figli in relazione ai protocolli scolastici anticontagio, legati in particolare all’uso prolungato delle mascherine.

“L’imposizione delle mascherine in posizione statica è stata, se mi passate il termine, la mazzata finale. I bambini soffrono ormai di mal di testa, soffrono di ansia, sono pieni di dermatiti, hanno infiammazioni dietro le orecchie, cali dell’attenzione.”

Sono amare le considerazioni dell’avvocato: “stiamo crescendo dei transumani” ha aggiunto dal palco della sala stampa della Camera. Tuttavia, nelle sue conclusioni, non nasconde la speranza che nelle prossime settimane le normative anticovid possano essere smontate definitivamente. Sono sempre più numerose, infatti, le pronunce da parte della Magistratura che gradualmente stanno demolendo i DPCM messi in campo dal governo Conte.

“Ad esempio, abbiamo incassato la pronuncia del dott. Liberati del Tribunale Ordinario di Roma, il quale fa un excursus molto lucido e molto preciso del quadro normativo legato al Covid, dalla dichiarazione dello stato d’emergenza fino alle norme che ne sono derivate in seguito: le ha smontate tutte, una per una. Piano piano la giustizia sta arrivando, sia quella amministrativa che quella ordinaria. Il problema è che a queste notizie non viene dato alcun risalto sui giornali e quindi non lo sa nessuno”.

Claudio Messora