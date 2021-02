I cuori di frolla con mandorle e lamponi sono friabili biscotti a forma di cuore, preparati con una frolla a base di mandorle e farciti con una deliziosa confettura di lamponi.

Una ricetta dolce per dei biscotti croccanti e golosi, da farcire come preferite, noi abbiamo optato per il connubio cioccolato e lamponi, ma anche con della crema spalmabile alla nocciola sarebbero perfetti.

Per rendere questi biscotti ancora più belli e golosi li abbiamo arricchiti con una leggera glassatura al cioccolato bianco e pistacchi, a cui proprio non si può resistere.

Sono i biscotti perfetti da donare a San Valentino in tenere scatoline a forma di cuore, oppure potete preparali per un buffet a tema, o ancora per realizzare segnaposto o cadeau per i vostri ospiti in occasione appunto della festa degli innamorati.

Prepararli è semplice e abbastanza veloce: seguite le istruzioni e il procedimento fotografico passo passo e realizzerete in poche e semplici mosse dei biscotti perfetti.

Ricordate solo che prima di infornare i vostri biscotti fate attenzione che siano ben freddi, solo se saranno freddi infatti manterranno una forma perfetta durante la cottura.

Potete sostituire il cioccolato bianco con quello fondente, a seconda della vostra preferenza.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

20 Persone

Ingredienti

100 g Mandorle pelate e tostate

200 g Farina di tipo 00

100 g Zucchero a velo vanigliato

1 Bacca Di Vaniglia

150 g Burro leggermente salato, freddo

1 Uovo intero

80 g Cioccolato bianco, in gocce

30 g Pistacchi granella

Confettura di lamponi

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cuori di frolla, ponete le mandorle all’interno di un mixer e frullatele fino a ridurle in una polvere finissima.

In una capiente ciotola versate la farina, la polvere di mandorle, lo zucchero a velo e i semi della vaniglia.

Mescolate bene le polveri quindi unite il burro freddo tagliato a tocchetti. Con la punta delle dita lavorate il tutto molto velocemente fino ad ottenere un composto sabbioso.

Aggiungete l’uovo, quindi impastate e formate un bel panetto.

Fasciatelo nella pellicola e riponetelo a riposare in frigorifero almeno mezz’ora.

Sulla spianatoia infarinata stendete l’impasto allo spessore di circa 0,5 cm.

Ricavate i vostri biscotti a forma di cuore e disponeteli su una leccarda ricoperta di carta da forno.

Con uno stampino più piccolo incidete la metà dei cuori che avete ottenuto. Lasciate riposare i biscotti in frigorifero per almeno 10 minuti; nel frattempo preriscaldate il forno a 180°.

Cuoceteli per circa 8/10 minuti. Sfornateli quando saranno leggermente dorati sui bordi.

Lasciate raffreddare i biscotti su una gratella. Fondete le gocce di cioccolato bianco a bagno Maria o nel microonde.

Immergete un lato dei cuori (solo quelli forati) nel cioccolato.

Spolverate con la granella di pistacchi e lasciate solidificare il tutto.

Farcite i vostri biscotti con la confettura di lamponi e uniteli a due a due.

Confezionateli in scatole a forma di cuore, saranno un dono perfetto per San Valentino.