Conte esce allo scoperto: ecco cosa farà ora il Premier uscente dopo l’uscita dal governo.

Sindaco, deputato e non solo. Si è parlato parecchio in questi giorni del possibile futuro del Giuseppe Conte, con numerosi ruoli accostati all’ex presidente del Consiglio. Oggi, dopo aver in precedenza scartato e dribblato alcune delle soluzioni avanzate, il Premier uscente si è pronunciato finalmente su quale sarà la sua missione adesso una volta fuori dal governo.

(Foto: Getty)

Giuseppe Conte riparte dalla cattedra universitaria

Intercettato da IlFattoQuotidiano, il referente politico ha confermato quella che è stata una delle ipotesi più calde di queste settimane: tornerà in cattedra. “Il mio futuro immediato è il rientro a Firenze come docente dell’Università: considerando che è anche terminata l’aspettativa, riprenderò ad insegnare. Per quanto riguarda invece la politica Conte replica così: “Ci sono tanti modi per parteciparvi, ma questo lo vedremo all’indomani insieme agli amici con cui ho lavorato finora”.