CI TENGONO CHIUSI DA UN ANNO SENZA UNA GIUSTIFICAZIONE SCIENTIFICA – IL DRAMMA DELLE PALESTRE

15/2/2021

Siamo andati a Torino nella palestra Muscle Gym dove il titolare Francesco Zimmardi ci ha raccontato le difficoltà in cui versa il settore. Costretti alla chiusura e ad aperture a singhiozzo da ormai un anno, le palestre cercano di districarsi in mezzo a DPCM dal dubbio valore legale. La palestra in questione ora è aperta solo per quegli atleti professionisti che si allenano in vista di gare nazionali.

Tuttavia, nonostante il rispetto di tutte le regole anti Covid, alcuni agenti hanno contestato la regolarità dell’apertura, facendo una domanda di sanzione ai danni della palestra. Il titolare si trova ora a contestare quanto ingiustamente subito, mentre i personal trainer che prima lavoravano si trovano ora disoccupati e senza aver ricevuto i giusti indennizzi da parte dello Stato.

2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest'anno dev'essere l'anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto "l'unione fa la forza"? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l'abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l'opera e coprire l'intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c'è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi "filantropi". E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L'unico limite è la nostra volontà. L'unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un'onda gigantesca. Un'onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora