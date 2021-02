barbara-d’urso:-san-valentino-in-blu

Barbara d’Urso con il suo show della domenica sera forse non vincerà la sfida di ascolti con la controparte, nonostante si dica sempre soddisfatta del successo, ma sicuramente si mostra sempre in tutta la sua bellezza, scegliendo dei look che ne mettono in risalto il fisico ancora perfetto a 63 anni.

Barbara d’Urso continua a manifestare grande entusiasmo per i risultati ottenuti nella prima serata ogni domenica con Live! Non è la d’Urso, anche se nel confronto con Mina Settembre, la fortunata fiction di Rai 1 con protagonista l’attrice Serena Rossi, la trasmissione di Canale 5 risulta sempre sconfitta, ormai da qualche settimana.

Quello degli ascolti è un tasto dolente per Barbara d’Urso, per il quale è stata presa in giro anche dall’imitatore Vincenzo de Lucia, sia a Stasera Tutto è Possibile, sia a Domenica In insieme a Mara Venier, ma la conduttrice di Canale 5 risulta vincitrice su un altro ambito molto importante, quello dello stile e della bellezza.

Leggi anche: Valentino, nuova collezione couture “Crossgender”

Anche a 63 anni, mostra sempre un fisico perfetto, e i suoi look mettono in mostra la sua brillante bellezza anche la domenica sera.

Barbara d’Urso: sceglie un look total blu

Barbara d’Urso è sempre molto attenta al look, e in questo 2021 ha spesso sfoggiato uno stile definito “new romantic”, con vestiti dal tema floreale, spesso abbinati a scarpe dal tacco alto e dai colori molto accesi. Se i fiori sono stati i protagonisti di moltissimi outfit, sia durante le puntate di Pomeriggio 5, sia in prima serata, spesso la conduttrice si è presentata anche con look monocromatici: privilegiando sempre colori chiari, come il bianco.

Per la serata di San Valentino, Barbara d’Urso ha scelto un look total blu: con un vestito al ginocchio di un blu molto intenso e con uno scollo a barchetta che lasciava scoperte le spalle e intravedere anche il décolleté. Ad arricchire la semplicità dell’abito, alcuni piccoli fiori brillanti erano posti a corredo della scollatura, sempre sulle stesse tonalità.

Oltre alle scarpe, sempre blu, Barbara d’Urso ha sfoggiato anche un bellissimo anello con una pietra squadrata dello stesso colore intenso.

Anche Gianfranco Vissani, lo chef intervenuto per parlare della situazione dei ristoratori, ha voluto fare in prima battuta i complimenti alla conduttrice, sottolineando come il colore scelto per il look della serata facesse risaltare in particolar modo la bellezza, sempre lucente, di Barbara d’Urso.

Potrebbe interessarti: GF VIP: la sorpresa di Fede alla Di Benedetto