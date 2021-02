barbara-d’urso-da-conduttrice-a-cantante?

Spread the love

Barbara d’Urso continua con grande orgoglio a portare avanti i tanti progetti lavorativi che la vedono protagonista e che le regalano grandi successi: ormai è tradizione riprendere il dietro le quinte di Live Non è la d’Urso, con la preparazione del salotto e delle sfere. Questa volta, poi, si è improvvisata un’esibizione canora.

Barbara d’Urso ama condividere con i suoi follower di Instagram momenti del dietro le quinte delle sue trasmissioni, mostrando cosa accade durante le prove e quanto lavoro ci sia prima di andare effettivamente in onda. In particolare, spesso mostra la preparazione dello show della domenica sera, Live Non è la d’Urso.

Dopo aver terminato una settimana intensa alla guida di Pomeriggio 5, la conduttrice, infatti, si dedica il sabato alle prove delle trasmissioni della domenica: Barbara d’Urso non si ferma mai, e gli studi di Cologno Monzese sono una vera seconda casa per lei, che trascorre lì praticamente tutti i giorni della settimana.

Il rapporto che si è instaurato anche con la troupe di addetti ai lavori è non solo di stima reciproca, ma anche di amicizia, dopo le tante prove a cui Barbara d’Urso non manca mai di assistere con tutta la sua travolgente energia.

Barbara d’Urso: canta “O sarracino”

Ormai Barbara d’Urso ha iniziato una nuova “tradizione” su Instagram: mostrare la velocità con la quale il gruppo che lavora dietro le quinte di Live! Non è la d’Urso riesce a montare sia i divanetti per le interviste sia soprattutto le famose sfere, che vengono poi utilizzate per accogliere gli opinionisti, pronti a scontrarsi con il protagonista scelto dalla conduttrice.

Dopo molti video in cui appare la troupe, sabato pomeriggio Barbara d’Urso ha voluto coinvolgerli sul suo profilo Instagram chiedendo loro di cantare una canzone tutti insieme: dopo un momento di iniziale imbarazzo, dato forse dal fatto che sono tutti abituati a rimanere dietro lo schermo e a non apparire di fronte al pubblico, tutti si sono lasciati andare intonando “O sarracino”, la famosa canzone di Renato Carosone.

Anche Barbara d’Urso ha cantato insieme a loro, con grande entusiasmo, definendoli “I miei uomini”: un modo per ringraziare anche loro per il lavoro che fanno quotidianamente. Pur rimanendo nell’ombra, infatti, senza di loro la trasmissione non potrebbe andare avanti.

