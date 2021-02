Alda D’Eusanio, dopo l’accusa al compagno di Laura Pausini, la cantante fa una dichiarazione che è la risposta migliore

Spread the love











La storia ormai è nota e, iniziata nella sala trucco della casa del grande fratello vip, probabilmente, finirà in un’aula di tribunale. Alda D’Eusanio, mentre era al trucco con Samantha De Grenet e in sottofondo c’era una canzone di Laura Pausini ha detto: “Questa ha un compagno che la picchia … la crocchia in un modo …”.

Samantha De Grenet ha reagito in un modo molto sorpreso e, prendendo le distanze da ciò che era stato detto, ha controbattuto “ma se si amano tantissimo..” ma la D’Eusanio, incosciente della gravità di ciò che stava dicendo, ha continuato anche se poi, ad un certo punto il microfono è stato volutamente spento dalla produzione.

La reazione di Laura Pausini

Chiaramente, appena la notizia è arrivata alle orecchie della Pausini questa ha fatto un comunicato a firma congiunta con il suo compagno Paolo Carta dicendo che è inammissibile che in una trasmissione televisiva si possano raccontare simili bugie e parlando della vita delle persone e ha preannunciato che avrebbero proceduto con le querele nei confronti dei responsabili di una simile condotta e che poi avrebbero devoluto in beneficenza alle associazioni che tutelano le donne vittime di violenza domestica. La produzione de Il grande fratello vip ha provveduto immediatamente ad espellere dalla casa e dal gioco Alda D’Eusanio e a dissociarsi completamente da ciò che era stato detto dalla giornalista settantenne. A quel punto, se Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla questione dicendo che se la produzione mette nella casa delle schegge impazzite non si può poi lamentare di ciò che dicono o fanno, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, famoso per partecipare a varie trasmissioni televisive tra cui Quarto grado, che va in onda il venerdì sera su Retequattro ha detto che la D’Eusanio va protetta da se stessa e poi anche perdonata perché, dopo il gravissimo incidente che le è occorso per il quale è stata in coma per diverso tempo, non ha più la percezione della gravità di ciò che dice e, in parte non si rende conto neppure di ciò che dice.

Laura Pausini dà una risposta chiarissima ad Alda D’Eusanio

Laura Pausini, dopo un po’ di giorni da quanto accaduto

ha pubblicato una foto su Instagram insieme al suo compagno, Paolo Carta e l’ha accompagnata dalla seguente didascalia: “Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi…vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il primo giorno. Buon San Valentino”.

