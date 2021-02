AGGIORNAMENTO – Spento definitivamente l’incendio in una casa a Valdieri

Spread the love

Ci è voluta un’intera giornata di lavoro per spegnere definitivamente l’incendio divampato questa mattina in una casa di Valdieri e mettere in totale sicurezza l’area.

Il rogo, ricordiamo, si è sviluppato in Via Principe Amedeo dove sono sopraggiunte le squadre di Cuneo, Morozzo, Dronero e Busca le quali hanno inizialmente contenuto le fiamme che hanno interessato il primo piano e la copertura in legno dell’abitazione.

Nel corso dell’intera giornata le operazioni sono proseguite: l’intervento è stato effettuato anche tramite una piattaforma per lavorare in sicurezza sulle falde compromesse dalle fiamme. Sul posto, comunque, sono presenti ancora alcuni pompieri per bonificare piccole braci ancora accese e presidiare l’area.