60 Anni Insieme: la dedica di Scavolini a chi l’ha resa «la più amata dagli italiani»

Giulia con il sogno dell’isola deserta: quella della cucina, si intende. Gaia, con più spazzole che capelli e che in bagno ha bisogno di abbastanza cassetti per contenerle tutte. Claudio passione mixology, con la cucina a scomparsa. Luca, con un guardaroba ricercato e un’organizzazione invidiabile, anche nell’ordinare le cravatte. In sessant’anni l’azienda nata a Pesaro dai due fratelli Valter ed Elvino Scavolini è passata dall’essere una piccola impresa artigiana di cucine a una delle più importanti realtà industriali italiane.

Nel 2012 è nato il progetto Scavolini Bagno, frutto della volontà dell’azienda di soddisfare una precisa istanza del mercato, che da tempo richiedeva la fornitura di soluzioni ad hoc per questo ambiente. Negli anni la proposta di Scavolini si è ampliata ulteriormente, arrivando ad includere anche una vasta gamma di soluzioni dedicate alla zona living, con un’offerta che si articola in soggiorni integrati e indipendenti, per un “home total look”.

E sono state le richieste da parte del suo pubblico e il tentativo di soddisfarle che ha reso Scavolini in sessant’anni un’azienda che si occupa di casa, passando dalle cucine, al bagno, al living, alla cabina armadio. E la nuova campagna pubblicitaria celebra il rapporto che si è creato tra Scavolini e i consumatori che nel corso del tempo hanno contribuito a renderla «la più amata dagli italiani», come recita un suo slogan storico.

Con un tono rassicurante ed emozionale, lo spot parla a tutti e racconta, tramite le collezioni Formalia, Boxi, Tratto, Cabina Armadio e Gym Space, il percorso che ha visto Scavolini a fianco di chi l’ha scelta in ogni fase della propria vita, dando così forma ai progetti e disegnando al contempo l’evoluzione stessa del brand e dell’offerta. La campagna televisiva è stata realizzata su progetto dell’Agenzia Komma – gruppo Bike Communication – e pianificata da FC Media, sarà on air in un primo flight attraverso le principali emittenti televisive: RAI, Mediaset, SKY, LA7 e Discovery Media.