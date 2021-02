UNA SCUOLA ALLINEATA ALLA COSTITUZIONE – Solange Hutter

Ospite della conferenza organizzata dalla parlamentare Sara Cunial dal titolo “Scuola per la Costituzione”, tenutasi presso la sala stampa della Camera dei Deputati, Solange Hutter ha delineato il programma della scuola dei sogni, cioè di un sistema scolastico allineato con il dettato costituzionale.

“Fin dalla scuola dell’infanzia i bambini saranno trattati come materia fragile e preziosa, da maneggiare con cura e sapienza, più sono piccoli gli alunni più saranno grandi, in ogni senso, coloro che se ne prenderanno cura. Gli insegnanti saranno reclutati attraverso procedure atte soprattutto a verificare la compatibilità e la capacità di relazionarsi in modo funzionale con bambini e ragazzi. La scuola per la Costuzione è un’idea in movimento, una riforma dell’intero modo di intendere l’istruzione, dell’intero sistema scolastico che va scardinato e completamente rinnovato in tutti i suoi aspetti”.

Come noto, Solange Hutter è stata dirigente scolastico dell’Istituto Marini-Gioia di Amalfi fino allo scorso settembre, quando ha scelto di dimettersi dal proprio incarico in dissenso con i protocolli anti-contagio: “tutto è cominciato ad aprile scorso, quando mi sono resa conto che si cominciava a parlare di distanziamento sociale all’interno delle scuole, in quel momento ho scritto una lettera aperta. A luglio sono stata costretta ad entrare in sciopero della fame contro la proposta avanzata da un sindacato che prospettava sanzioni per gli alunni che non avessero rispettato le norme anticovid. Quando poi a settembre sono rientrata a scuola, mi sono resa conto che la situazione era ingestibile da un punto di vista umano e etico e non avevo altra scelta che dimettermi dal mio incarico”.

La ormai notissima ex preside ha da poco dato alle stampe un libro dal titolo “Dal fango estraggo l’oro”, che ha recentemente presentato proprio qui su Byoblu, qui in basso il link all’intervista.

Nel suo testo Solange Hutter narra l’esperienza che l’ha portata a lasciare il ruolo di dirigente scolastico e messo nero su bianco una dettagliata disamina dell’incompatibilità dei protocolli anticontagio con il sistema scolastico. La seconda parte del libro è dedicata invece a idee e suggerimenti evolutivi: “si tratta di un compendio di soluzioni quantistiche. Degli input per risolvere e gestire il proprio sé in un momento di estrema difficoltà e di angoscia come quello attuale.”

Claudio Messora