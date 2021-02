sanremo-2021:-5-show-dedicati-alla-musica

Mancano pochi giorni all’inizio del tanto agognato 71esimo Festival di Sanremo; da apripista alla kermesse, la Rai ha deciso di dedicare 5 show alla musica italiana per favorire l’ingresso di Amadeus dal 2 marzo. Il primo “Parlami d’amore” condotto da Veronica Pivetti, è stato abbastanza apprezzato.

È andato in onda in prima serata ieri, sabato 13 Febbraio, uno dei 5 shows dedicati alla musica italiana che si avvicenderanno nei sabato sera che precedono il festival di Sanremo.

“Parlami d’Amore“, condotto dal duo visto sul set di “Provaci ancora prof!“, formato da Veronica Pivetti e Paolo Conticini, ha riscocco un discreto successo; il programma, con tanto di countdown, è stato un po’ il Caronte della serata che, con palloncini e canzoni d’amore, ha accompagnato le persone verso San Valentino.

Peccato che non tutte le coppie possano stare insieme, ma la musica ha fatto da collante per generazioni intere e, l’intento della Rai, è quello di inondarci di musica. Grazie all‘hashtag con il nome del programma, le coppie lontane potevano dedicarsi le canzoni in onda.

Nella prima serata numerosi ospiti, da Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri, Karima a Marcella Bella e Riccardo Fogli; i cantanti si sono sfidati con i classici d’amore sanremesi (e non), per vedere trionfare “Perdere l’amore” di Ranieri, brano vincitore di Sanremo 1988.

Lo show, apprezzato dalla critica, purtroppo ha raggiunto solamente un 10,2 % di share, scontrandosi con la Regina Maria de Filippi, con il suo “C’è posta per te“.

Il programma delle prossime serate

“A grande richiesta- Parlami D’amore” è stato lanciato con molto entusiasmo da Stefano Coletta, dirigente Rai, che ha dichiarato:

“Con Veronica Pivetti e Paolo Conticini, riascolteremo le più belle canzoni d’amore, come il pubblico ci richiede. Le canzoni che il pubblico richiederà appariranno sullo schermo così come le dediche dei telespettatori. È una fruizione che ci fa tornare indietro nel passato. In tv, tutto è esistito, bisogna solo renderlo contemporaneo. Il contrappunto scenografico, la farà da leone. L’apporto grafico e della parte visual ci accompagnerà nel racconto, attraverso il passato e il presente”

Nelle prossime serate assisteremo a delle puntate più tematizzate, ossia dedicate ad un ospite specifico; ci sarà un tributo a Patty Pravo, una reunion attesissima dei Ricchi e Poveri; nelle due serate conclusive un omaggio ai 70 anni della rockstar italiana Loredana Bertè, e un one man show con Cristian De Sica.

Nonostante i grandi nomi tirati in ballo per la prima serata, i drammi personali raccontati dalla voce tonante di Maria De Filippi hanno vinto, ma la musica, per dirla in maniera romantica, fa dei giri immensi e poi torna, sempre.