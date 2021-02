san-valentino-2021,-la-tavola-perfetta-per-gli-innamorati

Apparecchiare la tavola è un gesto d’amore e in occasione di San Valentino vi proponiamo di imbandirla con dolcezza e grande cura. Una vera e propria coccola per tutti i sensi, che avvolga e conforti la coppia, perché la felicità passa anche dal cibo.

Tavola di Giorgia Fantin Borghi

Così, abbiamo chiesto qualche consiglio a Giorgia Fantin Borghi, esperta di bon ton e arte della tavola, per rendere questo momento davvero magico. “Propongo di regalarsi una colazione sontuosa o un brunch ricco di leccornie. Un’idea meno conformista e scontata del solito per celebrare l’amore, ma consideriamo che la prima colazione è uno dei momenti più intimi che esista” spiega Giorgia.

Tavola Giorgia Fantin Borghi

Un servizio di tazze da tè più bello del solito, un fiore sul tavolo, un trionfo di muffin, pancake e dolcetti. Approfittiamo quindi di una domenica di festa per allestire una tavola riccamente imbandita, invitante e abbondante, che possa appagare l’occhio ancor prima della gola, e concedere il lusso di una colazione goduta con calma e tranquillità.

Il tocco di romanticismo in più? Un biglietto scritto rigorosamente a mano da lasciare sulla tavola, accanto alla tazza del caffè, con una frase pensata e sentita da dedicare alla propria dolce metà: una sorpresa inaspettata che colpirà nel segno.

Collezione Magnifico di Ginori 1735

Se invece intendete organizzare una classica cena romantica Ginori 1735 propone una mise en place per due molto speciale, in bianco e accenti platino con la collezione Magnifico e in vermiglio con la collezione Oriente Italiano, da illuminare con le candele Oro di Doccia magenta e turchese. Il foulard di seta Oro di Doccia magenta e la coppa della collezione Babele rosso sono i regali perfetti: da indossare e per personalizzare i propri spazi.

Flute Ginori 1735

E per un aperitivo non potrà mancare il love-made aperitif, il set di flûte in cristallo della collezione Baronetto con i sottobicchieri de Il viaggio di Nettuno, o i preziosi calici champagne Medici filo oro abbinati ai sottobicchieri della collezione Totem.

Tavola Rosenthal e Sambonet

Un’altra proposta per apparecchiare per due in casa, senza rinunciare ad una tavola super chic è quella di Rosenthal e Sambonet. I piatti Jade Sphera Rosenthal in fine bone china con posate Flat Vintage Sambonet e bicchieri Fuga Rosenthal. A impreziosire l’apparecchiatura un raffinato monoporzione in acciaio inox firmato Gio Ponti di Sambonet.

Collezione Dior Maison

In omaggio all’amore Dior Maison presenta una gamma di nuovi pezzi ideati da Cordelia de Castellane. Una tela, raffigurante un incantevole paesaggio abitato da animali selvatici, che si dispiega in una seducente sfumatura di rosso – “il colore della vita”- , come lo chiamava Christian Dior. Un’ode alle tenere dichiarazioni e all’arte di regalare Dior.

Antonio Riva Milano, LOVE SET

Antonio Riva Milano dedica a tutti gli innamorati il LOVE SET: completo da tavola in mikado di seta, composto da un runner, due tovagliette, due tovaglioli e portatovagliolo monogram in ottone. Un pensiero per vestire la tavola in modo elegante e raffinato.

Les Ottamas

Per una tavola dai toni caldi dove il colore è protagonista, vi proponiamo la mise en place di Les Ottamas composta da piatti in porcellana della collezione Loukum disposti su tovagliette stampate a mano. Ad impreziosire la tavola il candelabro palma in ceramica e un vassoio in ferro dipinti a mano.

La double J

La DoubleJ ha pensato per questa speciale occasione ad una collezione ispirata dalla storia della Transilvania per trasportarci in mondi lontani. Transylvania Home Collection combina infatti gli antichi archivi tessili della leggendaria gallerista Miki Von Bartha e i motivi della Transilvania. I tessuti vengono completati con i piatti e le tovagliette colorate per ricreare il meraviglioso mondo oltreoceano nato della collaborazione con Miki e la sua galleria di Basilea Von Bartha.

MariVI,, LOVE LETTERS

“Non c’è modo migliore di celebrare l’amore se non a tavola” racconta MariVI, brand milanese di tableware che presenta LOVE LETTERS. La nuova collezione di sottopiatti vede protagoniste le lettere dell’alfabeto, perfette per personalizzare la tavola con le proprie iniziali.