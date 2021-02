Le patate light al microonde sono una preparazione geniale che vi permetterà di gustare uno degli snack più amati di sempre senza troppi rimorsi, le comuni patatine che acquistiamo al supermercato sono una bomba di grassi, perché spesso vengono fritte in oli di dubbia provenienza ad alte temperature, risultando troppo caloriche e poco salutari anche se fatte in casa.

La ricetta che stiamo per suggerirvi può risultare un po’ laborioso, ma la consistenza e il sapore di queste chips light al microonde è veramente simile a quelle che compriamo in busta, considerando anche la notevole riduzione delle calorie, siamo sicuri che non potrete più farne a meno.

Ovviamente queste chips possono essere personalizzate con le spezie e gli aromi che preferite prima della cottura, come ad esempio paprika, erba cipollina, rosmarino, etc.

In commercio vendono degli appositi contenitori per realizzare le chips al microonde, in modo da velocizzare i tempi di preparazione, comunque si può utilizzare anche un semplice piatto adatto per la cottura nel microonde.

Ovviamente i tempi di cottura possono variare in base alla potenza del microonde e alla qualità delle patate utilizzate, quindi, almeno in una prima fase, controllate spesso le chips per personalizzare la preparazione.

Durata

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

200 g Patate

Sale fino

Aroma a piacere

Preparazione

Per preparare la ricetta delle patate light al microonde, pelate le patate e tagliatele a fettine sottili. In questa operazione sarete avvantaggiati se utilizzate una mandolina.

Sciacquate bene le patate per far perdere l’amido, quindi mettetele in ammollo per venti minuti. Scolate le patate e lasciate asciugare su un telo pulito.

Posizionate le fettine sul piatto che andrà nel microonde e tamponate con un foglio di carta assorbente.

Mettete a cuocere nel microonde alla potenza di 700 Watt per circa 10 minuti, controllando sempre che non brucino. A metà cottura giratele sull’altro lato. Salate come delle normali chips.