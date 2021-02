parigi,-aggredito-a-casa-sua-lo-scrittore-ebreo-marek-halter

Lo scrittore ebreo francese Marek Halter è stato aggredito nella notte fra venerdì e sabato nella sua abitazione a Parigi. Halter è un intellettuale di origine polacca, sopravvissuto all’Olocausto: in questi giorni sta lavorando alla chiusura del suo ultimo libro, “Un mondo senza profeti”. La notizia è stata data dal quotidiano parigino Le Figaro, e questa mattina in una breve telefonata con Repubblica lo stesso Halter ha raccontato l’aggressione: “Mi ero addormentato sulla sedia mentre stavo rileggendo il mio manoscritto, quando ho percepito una presenza e ho visto un uomo incappucciato sopra di me e un altro davanti alla porta. Indossavano guanti neri, mi sembravano agili, professionali. Ho afferrato quello che era vicino a me per chiedergli cosa stesse facendo a casa mia. Mi ha preso a calci un paio di volte, lasciandomi con dei lividi e alcune ferite. Mi ha urlato “se gridi sei morto” e poi sono andati via”.

I due aggressori sono entrati nell’appartamento di Halter passando da una finestra, ma sono fuggiti via dall’ingresso: “Hanno tirato fuori e lasciato sul tavolo la mia carta di credito, per dimostrare che non era quello che interessava loro. Hanno anche preso le mie chiavi di casa, come se volessero tornare”. L’intellettuale di origine polacca è stato aggredito più volte nella sua vita: “Di solito mi urlano contro alcuni insulti antisemiti o razzisti ma l’altra sera niente, come se volessero solo avvertirmi”. Lo scrittore ha aggiunto che “mi hanno telefonato sia il ministro dell’Interno che il presidente Emmanuel Macron; questo mi ha dato la sensazione che è bello vivere una democrazia, in cui lo Stato si occupa dei diritti dei suoi cittadini”.

Secondo Halter l’uscita del suo prossimo libro “Un mondo senza profeti”, in cui attacca l ‘intellighenzia religiosa, potrebbe non essere estranea a questa aggressione. Anche se poi ammette che i 2 uomini non hanno citato espressamente il libro come ragione della loro incursione. Marek Halter ha presentato una denuncia e la polizia scientifica ha fatto un’ispezione a casa sua.