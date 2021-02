Paola Perego moglie di Lucio Presta nella bufera, Niccolò, figlio di Lucio Presta: con lei rapporto terribile

Spread the love











Paola Perego è una bravissima conduttrice televisiva che ogni volta che ha condotto un programma ha sempre riscosso grande successo: spontanea, diretta e molto dolce.

Dopo il matrimonio con Andrea Carnevale dal quale ha avuto due figli che l’hanno ormai resa nonna, oggi è sposata con il famosissimo agente degli artisti, Lucio Presta.

Il loro matrimonio va a gonfie vele e i due vivono la realtà, comune a molti, di famiglia allargata perché come la Perego ha già due figli anche Lucio Presta ha i suoi. Nicolò, il figlio di Lucio Presta ha rivelato che i rapporti tra lui e la moglie del padre, Paola Perego sono pessimi.

I rapporti tra Nicolò Presta e Paola Perego sono pessimi, lei non è neppure andata al matrimonio di Nicolò

Lucio Presta, che ha iniziato la sua carriera come ballerino, ha poi trasformato la sua passione per lo spettacolo diventando un agente e oggi ha una società che segue diversi e importanti artisti quali Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Roberto Benigni, Belén Rodriguez, Simona Ventura e ancora tanti altri ancora.

Presta si è sposato tre volte ma solo da un matrimonio, il secondo, ha avuto due figli.

Paola Perego, che in questo periodo è alla conduzione di un programma “Il filo rosso”, ha un rapporto burrascoso con uno dei figli di Presta, Nicolò.

Il ragazzo ha raccontato che tra loro i rapporti non sono mai stati buoni, che nessuno potrà mai rimpiazzare la mamma che è venuta a mancare e che il massimo di parole che lui e Paola Perego si scambiano sono solo i saluti ma, neanche questo, accade spesso. E, in ultimo ha detto che Paola Perego non né andata neppure al suo matrimonio. Né c’è traccia di auguri sui suoi social.

Paola Perego e il grave lutto che l’ha colpita

Recentemente Paola Perego ha subìto la perdita dolorosissima dell’amato padre a causa del covid.

E’ stata l’agenzia del marito Lucio Presta, Arcobaleno Tre, a darne la notizia.

Lei, invece, sui social, ha scritto così: “Oggi tutti insieme abbiamo riso, pensando alle battute che facevi, abbiamo pianto ma ti immagino sorridente papà“.

Paola Perego non ha mai rivelato in alcuna intervista che non corre buon sangue tra lei e Nicolò e chissà se ora, dopo che la notizia è divenuta di dominio pubblico, la commenterà in qualche modo.

