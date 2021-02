omicidi-in-metro:-quattro-accoltellamenti-in-meno-di-24-ore

La polizia locale ha deciso di schierare 500 agenti per proteggere l’area metropolitana. Le vittime.

As @NYPDDetectives work relentlessly investigating last night’s terrible violent crimes, hundreds of additional @NYPDTransit cops are being deployed to patrol the subways across the city 24/7 — keeping New Yorkers safe. pic.twitter.com/1bhP2s7WHb — Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) February 14, 2021

Minuti agghiaccianti per New York, la cui stazione metropolitana è divenuta in meno di 24 ore teatro di violenti aggressioni. I media locali riportano minimo quattro accoltellamenti, di cui due mortali: l’identità dell’assassino è ancora sconosciuta. La polizia locale ha deciso di schierare 500 agenti, distribuiti tra le varie fermate, per proteggere l’area metropolitana della città e i suoi passeggeri. Durante la conferenza stampa di sabato pomeriggio; il Commissioner del NYPD Dermot Shea ha dichiarato che la decisione è stata presa dopo la tragica sequenza degli assalti

Secondo quanto riporta la CNN, le quattro vittime, tre uomini e una donna, sono senzatetto, tutti aggrediti lungo la stazione A della metropolitana di New York, la linea blu che collega la città da nord a sud-est, correndo da Mahattan al Queens. Il primo assalto è stato scoperto a mezzanotte di venerdì.

Il bilancio delle vittime

Secondo Kathleen O’Reilly, capo del dipartimento di sicurezza dei trasporti presso il dipartimento di polizia di New York (NYPD), la prima vittima è un 67enne, accoltellato su un convoglio della stazione ferroviaria della 181esima Strada a Manhattan: l’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale e non è in pericolo di vita.

La seconda vittima, invece, non ce l’ha fatta, a causa delle profonde lacerazioni “all’altezza del collo e della schiena”. Circa due ore dopo, la terza: una donna, 44 anni, è stata ritrovata senza vita e con “ferite multiple da taglio” in un altro treno fermo in una stazione di Upper Manhattan.

Il terzo senzatetto è stato accoltellato mentre dormiva sulle scale. L’uomo è riuscito a scappare e, con l’aiuto dei passanti, è riuscito a raggiungere la struttura ospedaliera più vicina, dove ora è ricoverato. Il quarto e ultimo accoltellamento è stato registrato circa 20 minuti dopo.

Gli investigatori credono che le quattro aggressioni siano correlate: le indagini sono aperte per ulteriori accertamenti sull’identità del criminale.

