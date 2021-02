I kourabiedes sono dei deliziosi biscotti al burro tipici della cucina tradizionale greca, caratterizzati dall’aroma di mandorle tostate e da un generosissimo strato di zucchero a velo come decorazione.

Una ricetta da realizzare, l’unico accorgimento che dovete avere é quello di farli raffreddare benissimo, prima di spostarli dalla teglia e di spolverarli con lo zucchero a velo.

I kourabiedes sono biscotti friabilissimi (senza uova) , perfetti da gustare al pomeriggio con un té bollente o un caffè nero e forte, ma anche insieme ad un bicchierino di liquore, possono essere a forma di mezzaluna, come nel nostro caso, o semplicemente a forma di pallina.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

20 Persone

Ingredienti

250 g Burro freddo

150 g Mandorle in polvere

50 g Mandorle intere

80 g Zucchero A Velo + per spolverare i biscotti

300 g Farina

1/2 cucchiaino Lievito

4-5 gocce Estratto Di Vaniglia

1 pizzico di Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei kourabiedes, scaldate il forno a 200° C. Tagliate finemente le mandorle intere aiutandovi con una mannaia/coltellone e una volta che il forno é caldo, tostate le mandorle per 5-7 minuti, facendo attenzione a non bruciarle

Tagliate il burro a tocchetti e “montatelo” a pomata insieme allo zucchero a velo, usando se possibile una planetaria. Aggiungete la farina di mandorle.

Aggiungete la farina setacciata con il lievito, l’estratto di vaniglia e il sale e mescolate fino a quando questi ingredienti non saranno ben integrati al composto di burro e zucchero.

Quando sono completamente raffreddate, aggiungete le mandorle tostate e mescolate per qualche secondo.

Abbassate il forno a 180° C, prendete un cucchiaio abbondante di impasto e formate i biscotti a mezzaluna fino a quando non avrete esaurito l’impasto a disposizione. Adagiate i kourabiedes su una teglia rivestita da carta forno e cuoceteli per circa 25 minuti.

Fate raffreddare completamente i biscotti, spostateli delicatamente su una griglia e spolverate con abbondante zucchero a velo.