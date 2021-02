iconize-pubblica-una-foto-con-tommaso-zorzi-ma-la-rimuove-subito:-ecco-il-post-cancellato

Iconize, influencer di 29 anni, negli ultimi mesi è stato travolto dalla bufera dopo aver raccontato di aver subito un’aggressione omofoba. Soleil Sorge, sua ex amica, l’aveva smascherato sottolineando come in realtà l’influencer si fosse colpito da solo con un surgelato.

Dopo giorni di conferme e smentite, Marco (Iconize) ha deciso di prendersi una pausa dai social, salvo poi tornare dopo circa un mese chiedendo scusa e provando a riprendere in mano il suo percorso digitale.

Poco fa Iconize ha deciso di pubblicare uno scatto che è stato subito ripreso e condiviso sui social dagli utenti che lo seguono: nell’immagine era immortalato un bacio con Tommaso Zorzi. La didascalia?

San Valentino

Tommaso si trova attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, e non è un mistero che in passato tra i due ci sia stato del tenero. Il loro rapporto però non avrebbe avuto un lieto fine, tanto che Tommaso Zorzi, in casa, non avrebbe nascosto l’astio che attualmente prova per l’ex.

La foto caricata poco fa da Iconize è stata rimossa dopo pochi minuti.