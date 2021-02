grande-fratello-vip,-indiscrezione-choc:-“bigliettini-nascosti-nelle-scarpe-di-un-concorrente?”

Spread the love

Il Grande Fratello Vip terminerà (finalmente) tra circa due settimane. I concorrenti e i telespettatori sono ormai stremati, ma le ultime dinamiche, quelle decisive, sembrano prendere ancora piede.

In queste ore però fuori dalla casa sorgono nuovi dubbi e sospetti, che coinvolgono direttamente un concorrente ancora in gioco.

A parlare è Amedeo Venza, ex protagonista di Uomini e Donne e opinionista, che spesso riporta gossip legati al mondo della televisione. Il ragazzo, su Instagram, ha parlato di una voce di corridoio piuttosto particolare

Voci di corridoio ci fanno sapere che nella casa sarebbero arrivati dei bigliettini nascosti nella suola delle scarpe di un concorrente, e si tratterebbe di Andrea Zelletta. Sarà vero? Al momento sono solo voci!

Non è la prima volta che sorgono questi tipi di dubbi su Andrea Zelletta: diverse settimane fa infatti, dopo essere uscito dalla casa per accertamenti, il ragazzo sarebbe tornato in casa con delle informazioni che sarebbero dovute rimanere segrete.

In quel caso Zelletta si giustificò dicendo di aver sentito per caso le voci e le indiscrezioni durante i vari trasferimenti e in hotel.