Giulia de Lellis, svela: “film finito, secondo me è una bomba!”

Giulia de Lellis ha comunicato, tramite il proprio profilo Instagram, di aver terminato il film di Fabio Volo che la vedrà protagonista per la sua prima esperienza nella recitazione. L’influencer si è detta molto soddisfatta di come è andata quest’avventura, in cui ha anche legato con gli altri personaggi del cast.

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, questo è un ottimo momento per Giulia de Lellis, sia per quanto riguarda la sua vita privata, dove ha ritrovato l’amore e la serenità al fianco di Carlo Beretta, nipote del fondatore della famosa fabbrica di armi, sia per quanto riguarda il versante professionale, dove il successo come influencer sui social le sta aprendo molte altre porte, anche nel mondo dello spettacolo.

Di recente, infatti, Giulia de Lellis aveva annunciato di aver ricevuto una chiamata da parte di Fabio Volo, che le aveva proposto una parte in un film in uscita prossimamente: per l’influencer romana, che aveva accettato con grande entusiasmo, questa è stata la prima occasione per confrontarsi davvero con il mondo della recitazione, dopo la breve serie, girata per Witty TV, “Una vita in bianco”, insieme all’attrice Ludovica Bizzaglia.

Giulia de Lellis: “Soddisfatta e fortunata”

Sul suo profilo Instagram, dopo aver condiviso alcuni dietro le quinte di questa esperienza, confessando di essersi messa alla prova, in quanto il mestiere della recitazione per lei era un terreno inesplorato, a cominciare dal memorizzare tutte le parti assegnate nel copione, ha anche voluto esprimere tutta la sua soddisfazione al termine delle riprese.

“Genitori contro influencer”, questo il titolo della pellicola, è ufficialmente terminato, e il cast, tra cui anche Giulia de Lellis, ha espresso i propri ringraziamenti per il lavoro svolto in questo periodo. L’influencer si è detta “felice, soddisfatta e fortunata”, dopo aver concluso il suo impegno sul set e ha anche dato una prima sensazione su come sarà la pellicola:

“Film finito: e secondo me è una bomba!”.

Giulia de Lellis, con la sua spontaneità, è riuscita ad entrare nel cuore anche degli altri protagonisti del film, tra cui l’attrice comica Michela Andreozzi, che veste oggi i panni di regista, confermando la sua grande passione per il cinema, e che ha dedicato un post proprio alla De Lellis, scrivendo qualcosa sul loro rapporto: