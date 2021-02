“foodie-love”,-ricette-d’amore-su-raiplay

Foodie Love, dal 14 febbraio su Rai Play

Foodie Love è il piatto forte di RaiPlay, che non trascura le appassionate e gli appassionati di serie tv nel giorno di San Valentino.

Esordisce domenica 14 febbraio la prima stagione della serie Foodie Love, produzione originale realizzata dalla rete HBO per la Spagna.

Chi sono i Foodie? Questo è l’appellativo, di origine anglosassone, col quale si identificano le buone forchette, gli appassionati della cucina che vivono la vita al perenne inseguimento dell’esperienza culinaria perfetta.

Una storia d’amore (e di cibo) in otto episodi, quella tra i due protagonisti di cui non conosceremo neanche il nome. La serie, secondo Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay, “mette in scena la complessità dei legami affettivi in una generazione come quella dei Millennials” che si ciba di interazioni virtuali.

“Questo è spesso causa di solitudine e di fragilità emotiva” riflette Capparelli, sottolineando che la tematica al centro di Foodie Love acquisti ulteriore spessore nell’attuale scenario di pandemia globale.

Di cosa parla Foodie Love

L’algoritmo di un’applicazione per trovare un partner tra gli amanti della buona cucina riunirà i protagonisti di Foodie Love.

Una ragazza e un ragazzo iniziano a conoscersi con i dubbi di chi porta con sé i traumi delle precedenti relazioni, ma anche la voglia di amare di nuovo e di concedersi un’altra possibilità.

Nel corso di diversi appuntamenti, Lui (Guillermo Pfening) e Lei (Laia Costa) dovranno scoprire se coincidenze come la loro devozione allo yuzu giapponese o la loro comune idiosincrasia verso chi si atteggia da foodie sono sufficienti per costituire le fondamenta di una storia d’amore duratura.

Insieme, i due trentenni intraprendono un intenso e lungo viaggio gastronomico alla scoperta delle loro passioni, e alla riscoperta di loro stessi attraverso lo sguardo di una persona sconosciuta.

Visitando ristoranti e caffè, in giro per l’Europa, fra i due si accenderà una autentica passione che li porterà a sfidare paure ed incertezze, spigoli e morbidezze. L’amore, come la cucina, è condivisione: ogni portata è un atto di fede.

Lui e Lei decideranno insieme di compiere un salto nel vuoto, oppure sarà giunto il momento di chiedere il conto?

Cast di Foodie Love

Laia Costa e Guillermo Pfening in una scena di Foodie Love. Credits: HBO España/RaiPlay.

La serie, prodotta in Spagna e ideata e diretta da Isabel Coixet (La vita segreta delle parole e Lezioni d’amore), ha per protagonista Laia Costa, vista recentemente in Diavoli al fianco di Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, nelle vesti di Lei, un’editor di libri, intelligente e un po’ sospettosa sulle relazioni affettive.

Il co-protagonista maschile ha il volto dell’attore argentino Gullermo Pfening (The German Doctor, Nobody’s Watching). Lui un matematico di successo, istruito ma alquanto ingenuo.

Foodie Love, il trailer

Di seguito il trailer della serie in lingua spagnola:

Foodie Love in streaming: dove vederla

In streaming, Foodie Love è disponibile nel catalogo di RaiPlay insieme alle altre serie da tutto il mondo disponibili in esclusiva come la norvegese Beforeigners, l’italiana Mental, la britannica Pure, la francese Stalk ed il musical americano Lo straordinario mondo di Zoey.