flavio-briatore-furioso-per-la-proposta-fatta:-“continua-a-seminare-il-panico”

Spread the love











Flavio Briatore è apparso non poco polemico nei confronti di una proposta avanzata nelle ultime ore che a lui non sarebbe piaciuta affatto

Flavio Briatore (Instagram)

Flavio Briatore è un famoso imprenditore e manager d’azienda, nato in provincia di cuneo nel 1950. Acquisisce grande fama in ambito imprenditoriale anche grazie all’apertura di diversi locali che diventeranno il culto della movida dei Vip, come ad esempio il Billionaire .

Questo locale vanta diverse sedi in tutto il mondo in luoghi ovviamente extra lusso, come ad esempio Costa Smeralda e Dubai. Di recente la crisi dovuta alla pandemia da coronavirus ha messo a ferro e fuoco il settore, nonostante questo lui non si è tirato indietro ed ha alzato il tiro.

Qualche mese fa inaugurò una nuova esclusiva sede del famoso Billionaire a Riyad, condividendo questo successo con i suoi follower. Tra le tante cose che lo hanno reso famoso al pubblico possiamo ricordare.le tante volte i cui ha occupato le copertine delle riviste di cronache rosa insieme alle sue illustri compagne: Heidi Klum ed Elisabetta Gregoraci.

Flavio è anche molto attivo sui social, dove non sdegna di esprimere la sua opinione sui più importanti temi di attualità.

Leggi anche ->Flavio Briatore sanguinario, sul piede di guerra: cose orribili contro di me

Leggi anche -> Flavio Briatore e la prova estrema a Dubai: la sua vita a rischio

Flavio Briatore e la proposta che lo ha fatto infuriare

Grande personaggio nel web, così come nella vita reale, Briatore ci ha sempre messo la faccia quando si è trattato di andare contro l’opinione pubblica. Un esempio fu quando condivise un lungo video in cui parlò della crisi di governo messa in atto da Matteo Renzi.

L’imprenditore si schierò a sorpresa a favore del leader di Italia Viva, in quanto secondo lui il governo Conte si rivelò non adeguato. Oggi è tornato a parlare e lo fa come suo solito tramite il suo profilo Instagram.

L’argomento principale è la proposta fatta da Ricciardi, il consigliere del ministro della salute. “Ricciardi continua a seminare il panico, parlando con la stampa auspicando un nuovo lockdown. Chi gli da questa autorità? Si dovrebbe limitare ad esprimere la sua opinione in privato e lasciar decidere il presidente del consiglio insieme al ministro della salute”.

Decisamente un duro attacco il suo, che lascia intendere che sia palesemente contro una riforma così restrittiva come quella del lockdown totale che andrebbe a minare ancora di più l’economia nazionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...