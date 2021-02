Elisa Isoardi tuona contro Paola Perego: “Questo è un insulto”

Spread the love











Elisa Isoardi, in questo periodo non ha alcun programma e, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, che per lei è stata bellissima come ha in più occasione dichiarato, è ferma e spesso fa delle ospitate soprattutto da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, sulla Rai. Ma, qualche sabato fa l’abbiamo vista anche a Canale 5, ospite da Silvia Toffanin dove si è messa a nudo e ha raccontato tanto di se stessa e anche del suo grande amore passato per Matteo Salvini.

L’ha definito un grandissimo amore e di non sentirsi ancora pronta per amare di nuovo.

La Isoardi, con molta maturità, si è presa le sue responsabilità per la fine di quella storia che ha definito come la più importante della sua vita.

Elisa Isoardi non ha mai fatto mistero di desiderare un figlio ma, al momento è single.

Elisa Isoardi e l’esperienza a Ballando con le stelle

Durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle dove ballava in coppia con Raimondo Todaro, il gossip è impazzito e per un lungo periodo ha sostenuto che tra i due stesse nascendo una bella storia d’amore perché spesso venivano fotografati mano nella mano per le strade di Roma ma loro hanno sempre smentito dicendo che c’era solo una bella amicizia. Selvaggia Lucarelli, dopo un’esibizione della Isoardi le aveva suggerito di trovarsi un fidanzato vero e non per le copertine dei giornali alludendo alla circostanza che stesse un pò marciando sulla presunta storia con Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi a pranzo prima con Caterina Balivo e poi con Paola Perego

Elisa Isoardi, che è molto attiva sui social, qualche giorno fa aveva postato una storia su Instagram che la vedeva pranzare con la sua amica Caterina Balivo alla quale ha proposto un cagnolino per far la gioia dei suoi bambini ma la Balivo è sembrata ferma e irremovibile sulla non volontà di avere una amico a quattro zampe.

Ieri, invece, la Isoardi ha postato una foto insieme ad un’altra sua amica, Paola Perego mentre le due sono a pranzo fuori.

Paola Perego l’ha porta in un ristorante per farle assaggiare la specialità di quel posto: il sushi alla carbonara.

E se Paola Perego, trova quel piatto favoloso, Elisa Isoardi ha commentato sui social: “Ma è un insulto alla cucina questo!”

Elisa Isoardi, che dopo la lunga esperienza come conduttrice a La prova del cuoco ha imparato tanti trucchetti per cucinare bene all’italiana, ha trovato non accettabile un piatto del genere e le due si sono divertite molto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...