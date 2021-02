Detto fatto, Bianca Guaccero a Serena Rossi: “Il mio sogno è doppiare un cartone e tu mi hai portato via quel ruolo”, gelo in studio

Spread the love











Bianca Guaccero è tornata al timone di Detto fatto dopo che il programma era stato sospeso a causa di un tutorial che era stato definito sessista.

Bianca Guaccero non ha nascosto di aver sofferto molto per ciò che è successo ma ha avuto anche la forza di chiedere scusa, di addossarsi una parte di responsabilità dicendo che è un gioco di squadra e, dunque nessuno è esente da colpe, né tantomeno qualcuno è completamente responsabile, da imparare dagli errori e da ricominciare più forti di prima.

Insomma, ha dato prova di grande maturità, equilibrio e professionalità.

Bianca Guaccero e la risposta a Caterina Balivo

Qualche giorno fa la Guaccero si è trovata anche a rispondere a Caterina Balivo che ha dichiarato che lei, dopo aver lasciato la conduzione di Detto fatto non ha più visto il programma e la Guaccero, quando le è stato chiesto cosa ne pensasse di quella risposta, ha commentato in modo molto elegante che lei è concentrata solo su se stessa, tralasciando qualunque pettegolezzo e mettendo un punto a questa vicenda.

Bianca Guaccero ospita Serena Rossi e rivela al pubblico che la Rossi è stata preferita a lei in un ruolo

Bianca Guaccero, oltre ad essere conduttrice, attrice e cantante fa anche doppiaggio e non ha mai nascosto che, uno dei suoi più grandi sogni è doppiare un personaggio dei cartoni animati. In occasione della puntata di Detto fatto in cui ha ospitato Serena Rossi, ha raccontato al pubblico che ad un provino si erano presentate tra le altre, lei e Serena Rossi per il ruolo, al doppiaggio, di Frozen ma che la produzione aveva preferito Serena Rossi.

E così la Guaccero ha detto a Serena Rossi: “Mi hai porta via il ruolo” spiegando che per i ruoli da ragazzina serve una voce sottile che lei non ha ma che ha, invece, Serena Rossi.

Serena Rossi non si è assolutamente offesa per le parole di Bianca Guaccero e le due sono molto amiche ma, dopo che la Guaccero ha fatto quella rivelazione, per qualche secondo si è percepita un po’ di tensione subito stemperata dai grandi sorrisi che le due donne si sono scambiate.

