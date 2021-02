Cuneo: auto contro muretto in Località Trucchi

Un’auto è finita contro il muretto di una casa a Cuneo, in Località Trucchi: l’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 13 febbraio.

Sul posto, intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo e l’equipe medica del 118: si segnalano feriti lievi (codici verdi). La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e sgombero.

Sempre ai Trucchi, a poche decine di metri di distanza, si segnala un’auto finita fuori dalla carreggiata, in Via Savona, in parte all’interno di una bealera adiacente.