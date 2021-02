Come finisce A Discovery of Witches 2 stagione? Trama ultima puntata

Siamo giunti al finale della seconda stagione della serie tv A Discovery of Witches andato in onda sabato 13 febbraio 2021 in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NowTv. La serie fantasy con protagonisti Teresa Palmer e Matthew Goode giunge alla fine della sua seconda stagione ma la terza stagione è già stata confermata e in produzione.Per il momento non sappiamo se la serie continuerà oltre con una stagione 4. Ma andiamo con ordine: come finisce A Discovery of Witches 2 stagione?

ATTENZIONE SPOILER: non continuare a leggere se non vuoi sapere come finisce la seconda stagione di A Discovery of Witches.

Come finisce A Discovery of Witches 2? Riassunto completo

L’episodio finale della seconda stagione di A Discovery of Witches inizia con Diana, che ha scoperto di essere incinta, che finalmente inizia ad usare e capire i suoi poteri da Tessitrice, sotto la supervisione e la guida della strega Goody Alsop. Ora Diana è una strega potente capace di evocare un famiglio e di realizzare nove nodi (solo una strega in bilico tra due mondi riesce a tessere il decimo nodo, le dice Goody). Nella Londra del 1590 arriva un altro Tessitore: è Stephen Proctor, il padre di Diana che ha viaggiato indietro nel tempo per studiare il periodo storico e cercare l’Ashmole 782.

L’incontro tra Diana e il padre è dolce e malinconico perché Diana non può dire al padre quello che succederà a lui e alla moglie nel futuro (cioè che verranno uccisi dalle streghe). Stephen però non teme il suo futuro ed è sereno nell’accettare il suo avvenire pur sapendo che lo aspetta qualcosa di brutto. Lo stregone inoltre si rallegra con Diana per il bambino che porta in grembo. Sempre su consiglio del padre Matthew e Diana lasciano il Libro della Vita nel passato perché un oggetto tanto potente non può essere portato avanti e indietro nel tempo. Il Libro viene consegnato a Gallowglass perché lo riporti al dottor John Dee così che possa infine arrivare fino a Diana nel futuro.

Matthew e Diana sentono di dover tornare nel presente e cercano di sistemare tutto in vista della loro partenza. Ciò che preoccupa di più entrambi è lasciare nel passato Jack, il bambino trovatello divenuto loro figlio adottivo.

Da sinistra: Diana (Teresa Palmer) e Matthew (Matthew Goode) in una scena di A Discovery Of Witches. Credits: Sky.

Viene deciso che di Jack si occuperà Henry Percy, l’amico di Matthew ma Diana non è tranquilla e si preoccupa per il ragazzo. Per questo si rivolge a Andrew Hubbard, il vampiro che domina sulla città di Londra: in cambio di protezione per Jack, Diana offre a Hubbard una goccia del suo sangue. Il sangue della strega scatena in Hubbard delle visioni: il vampiro vede Diana e Matthew nel futuro e scopre che Diana è una viaggiatrice del tempo. Poco dopo arriva a Londra il creatore e padrone di Hubbard, Benjamin Fox e subito fa al proprio figlio domande insistenti sulla “strega di Matthew De Clearmont”.

Nel presente i neo genitori demoni Nathaniel e Sophie portano la piccola Margaret a Sept-Tours per tenerla al sicuro, ad accompagnarli c’è anche la nonna della piccola Agatha Wilson. Nel castello si trovano riunite le quattro specie visto che oltre a Isabeau, Miriam, i demoni e le zie di Diana, Marcus porta anche la sua nuova fidanzata umana Phoebe che sa tutto delle creature.

Sept-Tours però non è un luogo sicuro: il vampiro Gerberto esorta Peter Knox ad andare a Sept-Tours a cercare una delle pagine mancanti del Libro della Vita che sospettano sia in mano alle zie di Diana.

Durante la notte Knox attira Em fuori dal castello, nel sito dell’antico culto della dea Diana dove la strega evoca Rebecca con un rituale. Knox è parecchio turbato quando vede la madre di Diana (c’era qualcosa tra loro?) ma quando scopre che Em è in possesso di una pagina dell’Ashmole 782 la attacca. Em riesce a nascondere la pagina con un incantesimo ma viene uccisa da Knox che brama di mettere le mani sulla pagina più di ogni altra cosa.

Marcus scova Knox nella foresta ma viene messo ko da un incantesimo. Sarah trova il corpo senza vita dell’amata Em ma ormai non c’è più niente da fare per lei.

A Oxford Domenico sembra aver scoperto l’identità del vampiro con la rabbia nel sangue che ha mostrato interesse in Diana e Matthew e che ha fatto tante vittime umane. Domenico cerca di fermarlo ma il vampiro misterioso lo aggredisce causandogli gravi ferite (che però si rimarginano in un baleno). Non sappiamo con certezza chi il vampiro rabbioso ma vediamo il vampiro Benjamin Fox nascosto nell’ombra seguire Domenico da lontano.