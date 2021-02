come-fare-la-frittella-di-mela-perfetta:-la-ricetta

La frittella di mela è un dolce tipico di Carnevale che si prepara in pochi minuti. La ricetta è semplice da fare ed è perfetta per una colazione golosa, una merenda o un dolce dessert prima dopo il pranzo

La frittella di mela è un dolce semplice da preparare, veloce e delizioso. Si prepara spesso in occasione del Carnevale insieme alle tante ricette “in maschera”, ma è perfetto in ogni occasione. Si fa mangiare – eccome – a colazione, per merenda, come dessert di fine pasto. L’unico consiglio, se ci riuscite, è quello di non esagerare: sono dolci fritti e quindi abbastanza calorici.

La ricetta è nata molto probabilmente in Alto Adige, la zona d’Italia che può vantare la più grande produzione di mele, ma ormai la frittella di mela è diventata un dolce tipico di quasi tutte le regioni italiane.

Frittelle di mela.

Frittella di mela: la ricetta

Ingredienti

Per preparare questo veloce e buonissimo dolcetto vi serviranno: 3 mele, cannella in polvere, 1 limone, zucchero semolato, 250 g di farina, 2 uova, 100 ml di latte, lievito per dolci.

Procedimento

La preparazione della frittella di mela perfetta inizia sbucciando la frutta e privandola del torso. Vanno poi tagliate a fette spesse circa 7 mm. Le fette di mela vanno poi bagnate con il succo di un limone, con una spolverata di cannella e un cucchiao di zucchero, mescolando tutto il composto energicamente per insaporire la frutta.

Mentre le mele si insaporiscono si può passare alla preparazione della pastella per friggere le frittelle. In un recipiente abbastanza capiente basta mischiare le uova con due cucchiai di zucchero, aggiungere la farina e la buccia di un limone grattugiato e, solo alla fine, mezza bustina di lievito per dolci. Il composto deve essere morbido, ben amalgamato e privo di grumi.

Immergete quindi le fettine di mela nella pastella e mettete a scaldare l’olio pre friggere (meglio quello di arachidi) in una padella. Le frittelle vanno fritte al massimo due per volta, stando attenti a metterle in padella con il classico buco nel mezzo e senza far colare troppo la pastella. Basta un minuto per lato, la frittella di mela è pronta quando è dorata, non deve bruciarsi.

Scolatele, fatele asciugare sulla carta assorbente e passatele nello zucchero semolato prima di servirle. Si possono mangiare calde, ma sono buone anche fredde, provare per credere.