barbara-d’urso-su-clubhouse:-il-caffeuccio-con-i-fan

Barbara d’Urso è sbarcata su Clubhouse, lanciandosi con grande entusiasmo in questo nuovo social: alle 20, dopo Pomeriggio 5, ha organizzato un caffeuccio virtuale con il suo pubblico, e nonostante un piccolo imprevisto, la conduttrice ha rivelato che è stato un grande successo.

Barbara d’Urso, già qualche giorno fa, aveva mostrato il suo grande interesse per il mondo dei social, annunciando di aver creato un profilo su Clubhouse, la piattaforma che da circa una settimana sta coinvolgendo tantissimi utenti, e che non è passata inosservata nemmeno agli occhi della conduttrice di Canale 5, che già era stata una delle prime a iscriversi a Tik Tok.

Al termine della puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha annunciato al suo pubblico un nuovo appuntamento: un incontro speciale su Clubhouse a partire dalle 20, ma è subentrato subito un imprevisto. Proprio mentre la conduttrice si stava preparando per collegarsi con i suoi fan, infatti, la piattaforma è andata in down, per cui la d’Urso non riusciva più ad accedere, ironizzando anche sul momento in cui Clubhouse aveva smesso di funzionare:

“Ma non è che è colpa mia se è andato in down?”.

Barbara d’Urso: “Ci sentiamo domenica durante la pubblicità!”

Nonostante questo imprevisto, che in un primo momento ha bloccato Barbara d’Urso, che pure ha reagito con divertimento, come è solita fare anche nelle situazioni più scomode, l’incontro con il suo pubblico è comunque avvenuto con un po’ di ritardo e si è rivelato come un vero successo.

Quasi mille utenti hanno partecipato al caffeuccio serale organizzato dalla conduttrice su Clubhouse. che ha ringraziato tutti coloro che le hanno dimostrato il loro affetto e il loro interesse nei suoi confronti: Barbara d’Urso si è mostrata entusiasta e sorpresa del risultato ottenuto da questa iniziativa, che può essere ben definita come sperimentale, vista la novità della piattaforma, ancora poco conosciuta.

Dato il successo della prima “stanza”, Barbara d’Urso ha subito dato un nuovo appuntamento al pubblico, promettendo che, in una delle pubblicità di Live! Non è la d’Urso, in cui sarà impegnata questa sera, si collegherà con il suo profilo di Clubhouse e lascerà un audio esclusivo per i suoi fan su questa nuova piattaforma, di cui la conduttrice si candida già per diventarne la regina.