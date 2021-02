Amici 20, distribuite le maglie del serale: chi potrà accedere?

Amici 20, distribuite le maglie del serale: ecco quali allievi della scuola potranno accedere al programma in prima serata.

Giulia e Samuele ad Amici 20 (foto Mediaset)

Sono stati finalmente svelati i dettagli sul serale di Amici 20. Il programma andrà in onda a partire da fine marzo, anche se non sono ancora stati specificati né la data di inizio né il giorno della settimana durante il quale verrà trasmesso. Nella puntata di questo pomeriggio sono state però date alcune informazioni riguardo alle modalità di accesso. Scopriamo insieme quali alunni potranno accede all’ambita fase in prima serata.

Leggi anche -> Grant Gustin, la star di Glee e The Flash presto padre: i dettagli

Amici 20, come si accede al serale

Leggi anche -> Sanremo, chi è Malika Ayane: tutto sulla cantante di “Ti piaci così”

Secondo quanto comunicato da Maria De Filippi nella puntata di oggi, 13 febbraio, tutti gli alunni della scuola potranno potenzialmente essere ammessi al serale. Per la prima volta, infatti, il programma non avrà un numero limitato di maglie da assegnare. A tutti i ragazzi sono state distribuite felpe dorate con su scritto il loro nome. Starà ai rispettivi coach, nel corso delle prossime quattro settimane, valutare la preparazione dei loro allievi e decidere chi far proseguire. Non sono state date maggiori informazioni riguardo a quanti allievi per coach potranno essere portati alla fase successiva.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nella puntata di oggi nessun concorrente è stato eliminato. Leonardo, la cui maglia era stata sospesa, si è esibito di fronte a Rudy dimostrando di sapersi comportare in maniera disinvolta sul palco ed ottenendo una standing ovation da parte dell’intero studio.