ai-mondiali-di-sci-di-cortina-una-stube-di-design-firmata-edra

Una tipica stube ampezzana si trasforma grazie a pezzi di design contemporaneo: è l’ultimo progetto che Edra ha realizzato a Cortina, come Official Supplier Casa Italia Collection – FISI dei Campionati del Mondo di Sci Alpino, che si svolgono dal 7 al 21 febbraio 2021.

Curato da Claudia Pignatale e Beatrice Bertini, il progetto trasforma il Ristorante 5 Torri in una casa accogliente: il divano On The Rocks, le poltrone Grinza e Favela accolgono gli ospiti in un’area lounge situata nella veranda, le poltrone Margherita e le sedie Gina arredano le stube. Ad accrescere il senso di accoglienza, rappresentando l’Italia stessa, troviamo alle pareti le “Italiette Pret’a Porter” e i “Cuori” di Marco Bernardi, insieme all’opera di Massimo Uberti “Spazio Amato”.

«Uno spazio amato è qualcosa di diverso per ciascuno di noi, ma comunque sempre un approdo sicuro. Nel contesto di Casa Italia Collection – FISI sta a sottolineare che ovunque si trovi Casa Italia nel mondo, quando vi si accede, si è a casa, nel senso di luogo in cui si viene accolti. Inoltre in questa circostanza, lo spazio amato è l’Italia stessa, in cui ci troviamo e dove veniamo a sostenere i nostri atleti», spiegano Claudia Pignatale e Beatrice Bertini.

Casa Italia Collection è il nuovo format del CONI, che abbina allo sport di altissimo livello delle Federazioni Sportive l’eccellenza italiana in tutte le sue forme, dall’arte, al design, all’innovazione.