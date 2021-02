a-casa-di-alex-postiglione,-dandy-contemporaneo

«La Tenuta Montecucchi sorge sui resti di un’antica via romana, la “Strada della Maga”, sui colli a sud di Firenze. Nata come antico avamposto è poi diventata una fattoria, quasi un piccolo paese. Fino all’800, quando è stata ampliata per diventare la residenza di una famiglia nobiliare. E poi è passata alla mia». Alex Postiglione, 37 anni, designer, fotografo e storico dell’arte con una passione per l’antropologia e lo sciamanesimo, dopo aver vissuto in Sud America ed in Asia per studiare botanica e spiritualità, ha creato Extra Virgo, un brand di lifestyle e botanical couture. Ha un gusto deciso per il décor. Merito anche del suo milieu: sua nonna, June Rose Bellamy, era la nipote dell’ultimo Re della Birmania.

Dettaglio dell’olfattorio: bilancine, mobili antichi e tappeti alle pareti. Foto di Francesco Dolfo.

AD: Questo fa di lei un principe?

AP: Sì. Il mio nome completo è Alex Herbert Postiglione, Principe Ne Myn Gy (Signore del Sole) di Limbin, membro della famiglia reale birmana. Una sorta di pudore mi ha sempre impedito di parlarne, da anticonformista quale sono mi è sempre stato difficile coniugare la discendenza reale col mio spirito ribelle. Ma chi mi conosce lo sa, questa casa riflette la mia essenza, lo Yin e lo Yang della mia anima.

AD: Come si vive qui? Sembra un mondo a parte.

AP: La casa rispecchia ancora la sua molteplice identità: ci viviamo io e la mia compagna Letizia, ci vive e lavora mia madre, storica dell’arte che gestisce la collezione di famiglia, ci lavorano i miei collaboratori. Ti senti accolto: è piena di nidi, di alcove. C’è una stanza che sembra un’antica fumeria d’oppio, dove ascoltare rock o meditare: un misto tra sacro e profano.

AD: Sembra un’opera di Escher ma in chiave birmana, un dedalo di ambienti…

AP: Ti immergi in secoli e continenti diversi, come per incanto. I pranzi si fanno nella grande sala in stile tardo rinascimentale, poi si scende una scaletta in legno e ci si ritrova nell’alcova orientale, con luci basse, il letto da oppio cinese del ’700, con la mia collezione di kaftani turchi e di antiche vesti da cerimonia. Poi giri l’angolo e ti ritrovi in un bagnetto anni ’70, a scacchi.

Il fumoir, con un letto da oppio cinese del ’700. Foto di Francesco Dolfo.

AD: Da storico dell’arte lei è anche un collezionista. C’è qualcosa che le sta a cuore in particolare?

AP: Amo i contenitori a forma di pagoda dove, nella tradizione birmana, si mettono le offerte per il Buddha. Ho iniziato a collezionarli con mia nonna, le piacevano molto. In realtà la cosa che più amava era la terra: curare l’orto e il giardino. Mi ha insegnato moltissimo, non senza severità, e oggi la ringrazio. La sua massima era: ciascuno raccoglie ciò che ha seminato. Quanta verità.

AD: C’è molto di lei in questa dimora?

AP: Moltissimo. Basti pensare a Extra Virgo: tra le tante piante che coltiviamo e usiamo per i prodotti c’è anche la Canapa Sativa L, “quella legale”. Bene, la prima piantina di canapa l’ho piantata con nonna: aveva visto il film L’Erba di Grace e voleva usarla in cucina. In suo onore ho creato il marchio Chianti Cannabis.

AD: C’è una stanza che preferisce?

AP: Il mio bagno, quello con le mura in tadelakt. Quando posso mi immergo per ore nella vasca, fatta con mattoni grezzi dell’Impruneta. È il mio rifugio: se non mi trovi, ecco, sono lì. Il bagno con i fenicotteri, invece, è di Letizia. L’ho fatto dipingere, come sorpresa per il suo compleanno, da un’artista fiorentina, Francesca Guicciardini. E poi amo lo studio-olfattorio dove formulo profumi e incensi e combino magheggi erboristici. Un tempo qui ci suonavo con la mia band, era la grande sala del rock and roll: ci sono i tappeti ai muri, messi per assorbire il suono. La vibrazione di quell’energia è così forte che io la sento ancora, nettamente. C’è anche una grande specchiera in legno dorato del ’700, un po’ surrealista, sembra un portale per andare da un’altra parte.

AD: Ci sono molti ritratti di donna in casa. Foto di nudi fatte da lei, dipinti…

AP: Madre Natura è donna. Le ispiratrici della mia visione sono tutte femmine: mia nonna, mia madre e Letizia, la mia musa, la donna che è sempre al mio fianco. Come me, è un’anima antica, a suo agio nella contemporaneità.

Ritrova questo articolo con le fotografie di Francesco Dolfo a pagina 100 di AD di febbraio.

