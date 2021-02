37enne-scialpinista-muore-colto-da-malore-sull’alpe-colombino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa mattina all’Alpe Colombiano, comune di Giaveno, dove uno scialpinista è deceduto in seguito a un malore. La chiamata d’emergenza è stata lanciata intorno alle 7.30 dopo che l’uomo, 37enne di Avigliana (To) ha accusato un malore poche centinaia di metri dopo essere partito per la gita.

Il suo compagno lo ha riaccompagnato verso il parcheggio ma a quel punto la vittima ha perso i sensi. Il compagno ha provato a rianimarlo fino all’arrivo dell’eliambulanza 118, quando il paziente è stato preso in carico dall’equipe sanitaria che non è riuscita a salvarlo. In seguito la salma è stata presa in carico dalle squadre a terra del soccorso alpino fino all’arrivo dei Carabinieri.