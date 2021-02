valentino-rossi-e-il-futuro,-arriva-l’annuncio-che-spiazza-tutti

Valentino Rossi e il futuro, decisioni importanti da prendere in pista come nella vita privata. Il 2021 sarà l’anno della svolta?



Valentino Rossi (Getty Images)

Come Gigi Buffon, anche lui è uno che non riesce a dire basta. Tra un mese Valentino Rossi tornerà in pista per andare a caccia del suo decimo titolo mondiale. Ma il 2021 porterà altre novità nella vita del campione di Tavullia? Una di quelle che ha già la risposta è la sua compagna, Francesca Sofia Novello, che intervistata a ‘Verissimo’ ha chiarito un po’ di situazioni.

Una su tutte: si sposeranno, ma il momento non è ancora arrivato. Effettivamente glie lo chiedono tutti, ha confermato, soprattutto dopo che pochi mesi fa ha sfoggiato orgogliosa un anello regalato dal fidanzato. In realtà “si tratta solo di un anello, che può avere un milione di significati. Un semplice regalo, non c’entra niente con il matrimonio. Non c’è nessun matrimonio in vista, che io sappia”.

La modella milanese non nega che questa sia la storia della sua vita. Solo, nessuno dei due al momento ha in programma di mettere nero sui bianco l’impegno con una cerimonia e con le firme su un registro. Stanno bene così e se succederà, tanto meglio. Anche sulla gravidanza, Francesca Sofia stoppa tutte le voci: effettivamente è un suo desiderio, al momento non una priorità.

(Instagram)

Francesca Sofia Novello e il rapporto con Valentino: tutto è cominciato così

La chiacchierata di Francesca Sofia Novello con Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ è servita anche per raccontarsi. Pur avendo sfilato come modella su passerelle importanti, non ha ancora fatto l’abitudine a tutta la pressione mediatica che deriva dalla sua storia. Ma la cosa importante è la vita con lui, che è molto lontana da quanto uno potrebbe immaginare.

(Instagram)

Valentino, come lei, è un ragazzo di paese e ha il suol giuro di amicizie forti, radicate. “Non è stato un colpo di fulmine, ci siamo frequentati per un anno come amici. Il 4 dicembre c’era il rally di Monza e mi ha invitato a guardarlo da lui. Gli ho detto: vengo ma poi rimango. E sono rimasta, poi abbiamo deciso di fidanzarci”. Oggi il rapporto è solido e maturo, anche se cercano di tenere separate la loro vita privata dalla carriera di entrambi. Ma quello che la colpisce in lui è il fatto che non sia personaggio: come lo vediamo in televisione, così è anche nella vita provate, sorridente, solare, molto alla mano.

E Rossi che ne pensa? Qualche tempo fa a Radio 1 era stato chiaro: “Quasi tutti i miei amici si sono sposati, di recente sono stato il super testimone di Uccio e Carlo, si fidano di me. Figli si, mi piacerebbe averne. Se va tutto bene uno lo farò, mi prendo ancora un po’ di tempo perché adesso non riuscirei a conciliare questa vita con quella di babbo. Ho forse trovato la persona giusta. Ho una fidanzata fantastica ed è giovane”.