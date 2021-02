trittico:-tre-interni-di-design-per-tre-storie-di-vita

Un concept innovativo che scardina e riscrive le basi della progettazione. Il team di architetti di Archventil ha infatti dato vita a “Trittico” non da una specifica committenza e nemmeno assecondano il proprio gusto personale, ma immaginando e realizzando tre interni, tre scenari possibili per tre diverse tipologie di clienti futuri.

«Archventil significa comprensione delle esigenze del cliente e attenzione a ogni singolo dettaglio, dal concept preliminare fino alla realizzazione finale. Significa conoscenza dei processi aziendali, capacità di sviluppare progetti di qualsiasi entità e di comunicarli graficamente in diversi linguaggi» raccontano i fondatori Nikita Kasyanov ed Elena Tomlenova.

Il recupero di questo ex-laboratorio in Via Orti a Milano, pone infatti al centro il cliente, o meglio un ventaglio di clienti tipo. Un imprenditore, una studentessa e una giovane famiglia. Tre loft, ciascuno con un proprio carattere, molto personale e distintivo, grazie all’allestimento e al decoro contemporaneo.

Loft A







Sfoglia gallery



“8:00 uscire di casa

8:20 un salto al bar per il primo caffè della giornata

8:30 in macchina

9:00 ufficio

9:10 call con Carmen

9:45 riunione con il team

12:00 trasferta a RM”

Questa è l’agenda del primo cliente, un imprenditore sempre in movimento. La sua casa ideale? Uno spazio comodo e funzionale, che non manchi di ricercatezza estetica e qualità. Uno spazio completamente aperto ma funzionale nella disposizione, incorniciato da elementi industriali in alluminio e vetro e da finiture in legno. Forme semplici e una palette di base bianca accolgono elementi contemporanei combinati a complementi vintage e di modernariato degli anni ‘50.

Opere d’arte ed elementi di design, applique in ottone di profilo industriale si coniugano ad elementi a led. Tra i pezzi che spiccano l’orologio Sunburst Clock di Vitra, progettato nel 1949 da George Nelson; le luci stilnovo degli anni ’50 come la sospensione Sputnik; la potrona stile Zanuso, anni ‘50 in velluto di un colore blu forte. La zona cucina è caratterizzata da stile nordico molto pulito e contemporaneo. La camera da letto, anch’essa è composta da elementi essenziali, che risplendono di luce naturale grazie alle grandi finestre. Anche qui il design fa da padrone. Una sedia Panton chair (Vitra), progettata da Verner Panton nel 1960. Il pouf è di B&B Italia, in velluto, disegnato da Citterio nel 2015. Per l’illuminazione una lampada Dioscuri (Artemide) progettata da Michele De Lucchi e la lampada Street Life (Seletti).

Loft B







Sfoglia gallery



“Sono già le 9.00… Rischio di non arrivare in tempo… Prendo un caffè da portar via…Chiamo Giorgio, chissà se riesce a passare da noi nel pomeriggio… Non passa nessuno, posso attraversare. Ma che bella bici! E’ vintage autentico. Ha un colore stupendo. Proprio come il colore della giacca che ho preso 2 anni fa a Madrid che mi piaceva così tanto… peccato che non sappia più dove è finita… Chissà poi perché non piaceva alla mamma… Gilda invece l’adorava… Beh, a dire il vero a Gilda piacciono sempre le cose che prendo. Abbiamo gusti molto simili. Gusto… che gusto ha questo caffè!?”

Questi i pensieri di Anna una studentessa socievole e curiosa, per la quale gli architetti di Archventil hanno progettato il loft B. La prima vera casa, tutta per lei (o lui), studiata su misura, flessibile e speciale.

Uno spazio aperto su due livelli, chiaro e arioso. Soffitti alti e finestroni che guardano il cortile, rendendo questo interno una sorta di palcoscenico nascosto. Forme semplici combinate con elementi vintage. Un appartamento studiato per uno studente o un giovane sempre in movimento, assecondando le necessità e i gusti di una persona dinamica che ha bisogno di uno spazio tutto per sé. L’open space offre un ambiente totalmente flessibile. La sala è concepita come se fosse un piccolo caffè, con arredo sempre anni ‘50, un ex tavolo da ristorante e una coppia di sedie disegnate da Carlo Ratti. La zona viene definita da un lampadario a sospensione che penetra tutta l’altezza dello spazio. Un tavolino degli anni ’80 caratteristico e il tappeto di texture animalier contrastano con il bianco e nero che definisce la camera da letto.

La zona notte è definita da oggetti piccoli, compatti, giocando sempre sul bianco e nero, con inserti di ottone o bronzo. Lo studiolo, compatto e mobile, è allestito con lo scrittoio Platone progettato da Giancarlo Piretti per Anonima Castelli nel 1968, accompagnato da una seggiolina dal tipico schienale arrotondato che riprende la forma dello specchio della camera.

Loft C







Sfoglia gallery



“… Non stanno mai fermi! E poi devono esser ovunque. Ti devono vedere. Devono sentire la tua presenza. Prendono tutto il tuo tempo. Però ti danno indietro un immenso amore e felicità e questo annulla qualsiasi tipo di disagio che a volte ti creano. Quindi devi organizzarti bene. Studiare ogni singolo momento, ogni singolo dettaglio e ogni angolo della vostra casa. O quasi… Lascia un pò di spazio anche per improvvisare!”

Infine il loft C. Un nido d’amore per dei neo-genitori disperati. Una casa smart per una famiglia con due bambini piccoli, dove ogni angolo è studiato per accogliere o per creare momenti di privacy.

Un grande ambiente, come una piazza che dà spazio alle diverse attività quotidiane. Il soggiorno è chiuso da due lati, abbracciato da due volumi, che definiscono i soppalchi. Il primo è dedicato ad una cameretta, una casetta vetrata che preserva il contatto visivo costante. Il secondo, la camera da letto, anch’essa racchiusa solo da un grande vetro e da tende coprenti. Gli spazi soppalcati sono dedicati all’area giochi e alla cucina con una grande penisola.

I volumi sono semplici ed essenziali. Le finiture principali sono il parquet in legno rovere e strutture in metallo verniciate in nero. A caratterizzare lo spazio: il vetro, che permette di mantenere il contatto visivo e far entrare la luce; e gli specchi, che creano giochi di prospettiva e allargano gli spazi.

I soppalchi sono come due opposti che però si combinano in maniera armonica. Uno in metallo, verniciato in nero, sottile, con una scala molto minimale, l’altro in legno, verniciato bianco, di spessore maggiore. Il bianco viene ripresto anche nelle pareti, nelle tende in velluto e nei colori della cameretta. Il tono più caldo è dato dall’ottone. L’illuminazione definisce numerosi scenari e combinazioni, proveniente da svariate fonti: la luce dispersiva delle sospensioni, le applique lineari e le lampade da tavolo.