the-serpent-queen,-al-via-la-nuova-produzione-starz

The Serpent Queen uscita, quando la vedremo

Pronti a conoscere l’oscura leggenda di Caterina de’Medici nella nuova serie Starz The Serpent Queen? Risale al 5 febbraio 2021 l’annuncio ufficiale dell’inizio della produzione del dramma d’epoca basato sulla storia della determinata regina della Francia Rinascimentale.

Scritta e prodotta da Justin Haythe (Bohemian Rhapsody), e diretta da Stacie Passon ( Dickinson, Billions), The Serpent Queen si prepara a raggiungere STARZ negli Stati Uniti e in Canada. In Europa, America Latina e Giappone approderà invece sulla sua piattaforma streaming Starzplay. Al momento però non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma ipotizziamo di vedere la prima stagione tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

“The Serpent Queen è forse il più intelligente tra i ritratti di grandi sovrane che Starz abbia mai rappresentato”. Queste le parole di Christina Davis, Presidente della programmazione originale per Starz che poi aggiunge: “Siamo entusiasti di lavorare con un team così talentuoso che darà a questa serie una voce moderna in un contesto storico sensazionale”.

Ricordiamo che The Serpent Queen prende ispirazione dalle numerose lettere raccolte nel libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda, best-seller mondiale tradotto in otto lingue.

“Scrivere di Caterina e della sua storia è stato davvero emozionante in quanto lei è un personaggio molto complesso che si trasforma poi un un’abile sovrana, combattendo straordinarie difficoltà politiche e personali durante il suo regno”, dichaira lo scrittore Justin Haythe. “È una regina che sfida le convenzioni, poiché fa affidamento sul suo intelletto, il suo insolito entourage e una scorta di magia nera che ispira, secoli dopo, la regine cattive delle fiabe”.

Quali saranno dunque le vicende della regina raccontate nella prima stagione del dramma d’epoca?

The Serpent Queen trama e anticipazioni

Considerata al pari di una straniera, Caterina giunge alla corte francese del XVI secolo che è ancora una giovane orfana. Il suo compito è quello di assicurare al re una fortuna in dote mettendo alla luce anche numerosi eredi. La giovane finisce però per scoprire che il marito non solo è innamorato di una donna più grande, ma che la sua dote non è ancora stata versata. A questo si aggiunge anche la triste consapevolezza di non poter avere eredi. Nonostante tali imprevisti, Caterina riesce comunque a mantenere il suo matrimonio con lucidità e intelligenza, riuscendo inoltre a controllare la monarchia francese per oltre cinquant’anni come mai nessuno aveva fatto finora.

The Serpent Queen puntate, quante sono

Da quante puntate è formata la prima stagione della serie Starz? The Serpent Queen è formata in tutto da otto episodi, prodotti per Starz da Lionsgate Television insieme a Erwin Stoff (13 Hours, Edge of Tomorrow) come produttore esecutivo di 3 Arts Entertainment. A sceneggiarla è invece il già citato Justin Haythe, noto per i suoi straordinari lavori sia nel cinema che nella letteratura. Stiamo parlando del film Revolutionary Road, candidato ai BAFTA, o del suo romanzo d’esordio The Honeymoon , candidato al Man Booker Prize del 2004

The Serpent Queen streaming, dove vederla

Non conosciamo ancora una data di uscita ufficiale, ma una volta rilasciata su Starz negli Stati Uniti, la serie su Caterina de’ Medici raggiungerà anche l’Italia in streaming su Starzplay.