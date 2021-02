temptation-island,-anna-boschetti-e-andrea-battistelli-di-nuovo-insieme?

Spread the love

Anna Boschetti ha da poco compiuto gli anni, festeggiando nella sua abitazione solo con le figlie e la sua migliore amica; un dettaglio non è sfuggito ai fan, un particolare che riguarda un regalo piccante e il suo ex Andrea Battistelli? Cosa sta accadendo tra i due ex concorrenti di Temptation Island?

Anna Boschetti ha da poco compiuto gli anni, ben 38 primavere per l’ex concorrente di Temptation Island; il programma le ha portato molta popolarità, ma purtroppo ha segnato la fine della sua relazione.

Il flirt con il tentatore Carlo Siano ha messo in luce i numerosi problemi di coppia che, dopo poco tempo dalla fine del programma, ne ha determinato la fine.

In occasione del suo compleanno, in una serie di stories, un dettaglio piccante e il nome di Andrea Battistelli hanno acceso un campanello d’allarme nei followers della bella romana.

Cosa sta accadendo tra i due? Un possibile ritorno di fiamma o solamente un modo per attirare l’attenzione del ragazzo?

Il dettaglio piccante del compleanno di Anna Boschetti

Un compleanno trascorso nell’amore di Matilde e Giordana, le figlie avute dalla precedente relazione, e la sua migliore amica; proprio la sua amica avrebbe fatto un regalo alla festeggiata molto piccante.

In una stories infatti, la Boschetti ha scartato un body molto sensuale, ricamato in pizzo nero, di un noto brand di intimo e lingerie.

Nello scartare il regalo, la donna che registrava il video ha esclamato “Secondo me il mio amico Battistelli sarà contento”, con un’imbarazzata Boschetti che risponde “per lui, non per me”.

Nessuna risposta, né tantomeno la presenza di Andrea Battistelli al compleanno della donna, ma un chiaro messaggio che apre due scenari possibili: nel primo caso Anna e Andrea si stanno riavvicinando, nonostante i problemi, il secondo caso vede l’amica come un Cupido che scocca messaggi e frecce nei confronti del giovane Andrea.

Cosa sta accadendo? Purtroppo in questi casi bisognerà attendere un paparazzo che li trovi mano nella mano, o che siano loro stessi a parlarne.