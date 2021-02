oroscopo-branko,-oggi-13-febbraio

Oroscopo di Branko le previsioni per oggi sabato 13 febbraio 2021: e siamo giunti finalmente al week end, come sarà l’oroscopo di questo sabato per i segni dello zodiaco e cosa promettono gli astri? Qualche piccola anticipazione di oggi per voi. Il Toro deve sfruttare le conoscenze, il Cancro avrà tutto sotto controllo, ritorno di fiamma per la Vergine, finalmente lo Scorpione è sereno, tempo di dedicarsi all’amore per il Capricorno, affascinanti come non mai i Pesci.

Cos’altro succederà? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Branko liberamente tratte. Vediamo nel dettaglio le novità di questa giornata per i segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete sabato 13 febbraio 2021

Mercurio stella dei giovani, Giove pianeta della maturità e Saturno astro della terza età, sono d’amore e d’accordo e vi faranno progredire e raggiungere traguardi a prescindere dall’anno di nascita.. e allora cosa aspettate? Avanti con i progetti!

Oroscopo Toro sabato 13 febbraio 2021

Vi sono stati affidati compiti difficili e lottare da soli non vi farà raggiungere gli obiettivi prefissati. Coinvolgere invece la rete di amici nei progetti, sarà la strategia per aggirare gli ostacoli e raggiungere risultati degni di nota!

Oroscopo Gemelli sabato 13 febbraio 2021

Se qualcuno solleva polemiche e critica la vostra voglia di raggiungere obiettivi ambiziosi rispondete.. Perché no? Se siete arrivati fin qui è stato grazie a Marte e grazie al vostro impegno costante. Guardatevi dagli invidiosi!

Oroscopo Cancro sabato 13 febbraio 2021

Giornata super favorita da Giove e Venere che promettono riconoscimenti lavorativi e promozioni, festeggiate! Siete diventati i leader del vostro team, ora non dovete far altro che continuare così e ricordarvi che esistono anche i sentimenti!

Oroscopo Leone sabato 13 febbraio 2021

Affaticati da questo 2021 che vi mette in difficoltà. Tutta colpa di un intreccio astrale che favorirà malcontento e nervosismo, con conseguente desiderio di solitudine. Non chiudetevi a riccio ma anzi, apritevi, l’amore vi aspetta!

Oroscopo Vergine sabato 13 febbraio 2021

Lavoro ed impegni vi assorbono così tanto che resta poco tempo per l’amore e questo non piacerà al vostro partner, ignaro anche di un riavvicinamento con un ex! La vostra affidabilità sta vacillando oggi. Riflettete cercando di non essere scoperti!

Oroscopo Bilancia sabato 13 febbraio 2021

Cari amici della Bilancia non bastava il virus, ci voleva anche Burian a complicarvi il fine settimana. Accendete il camino o qualche candela e approfittatene per rilassarvi e rinvigorire corpo e mente.

Oroscopo Scorpione sabato 13 febbraio 2021

San Valentino è domani ma già da oggi, grazie alla Luna, vi sentite più romantici del solito. Non poter festeggiare fuori questo anno sarà un modo carino per lasciare spazio a qualche nuovo idea, insomma, vi aspetta un fine settimana piccante!

Oroscopo Sagittario sabato 13 febbraio 2021

La settimana è finita ma non riuscite a disfarvi della pressione accumulata a lavoro, lasciate spento il telefono e rimettete in ordine le vostre priorità vi aspetta un’altra dura settimana, stringete i denti ancora un p0′.

Oroscopo Capricorno sabato 13 febbraio 2021

Questa settimana è trascorsa tranquilla facendovi conservare le giuste energie per concentrarvi sul vero protagonista del weekend: l’amore! L’unico modo di fregare la vita è proprio l’amore, sincero, bugiardo, corrisposto oppure no, non è importante.

Oroscopo Acquario sabato 13 febbraio 2021

Tante riflessioni e molte di queste vi hanno cambiato, siete cresciuti sotto diversi punti di vista. Siete finalmente pronti per intraprendere un nuovo viaggio cercando di essere voi stessi fino in fondo.

Oroscopo Pesci sabato 13 febbraio 2021

Sarà che siamo nel weekend dell’amore o magari è solo colpa della Luna nel vostro segno ma oggi siete irresistibili, assetati di amore e non avete alcuna intenzione di limitarvi nel cacciare le vostre prede, single oppure no!