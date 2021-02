netflix,-riverdale-5:-trama,-cast-e-trailer

L’universo di Riverdale, teen series distribuita da Netflix, è pronto a rivelare tutto quello che era stato lasciato in attesa di risposta; conferme e nuovi volti per la quinta stagione di Riverdale in arrivo il 1 Marzo 2021 per tutti gli abbonati del catalogo italiano.

Riverdale è una serie che ha riscosso moltissimo successo, certamente non inaspettato; mettere in una serie un buon numero di addominali, belle ragazze ed una serie di intrighi adolescenziali molto “catchy” sono una ricetta perfetta!

La serie è prodotta da Warner Bros e distribuita da Netflix, con la regia di Roberto Aguirre-Sacasa, già regista di “Le terrificanti avventure di Sabrina“.

Arrivata alla quarta stagione, in molti attendono con ansia questi nuovi 19 episodi, a causa di un cliffhanger finale che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso.

La quarta stagione ha subito un arresto forzato a causa del coronavirus, per riprendere dopo un anno; gli episodi non girati in occasione della quarta stagione, verranno inseriti in questa quinta in arrivo.

Leggi anche: Riverdale, oggi 16 settembre: Le idi di marzo

Riverdale 5, trama, trailer e Cast

Tutti gli attori protagonisti sono stati confermati, così come i loro rispettivi personaggi: KJ Apa (Archie Andrews), Cole Sprouse (Jughead Jones), Lili Reinhart (Betty Cooper) Skeet Ulrich (FP Jones), Mark Consuelos (Hiram Lodge), Marisol Nichols (Hermione Lodge), e Camila Mendes (Veronica Lodge).

Il primo episodio riprenderà dall’evento che aveva visto ben sei persone mascherate assassinare qualcuno con il volto di Mr Honey, in quanto i primi tre episodi della quinta stagione sono quelli che non sono stati girati a causa del Covid.

Il quarto episodio vedrà i personaggi catapultati sette anni dopo, direttamente dopo la cerimonia del diploma; la trama sarà piena di eventi che rimetteranno a posto tanti dubbi degli spettatori (e alcuni errori di sceneggiatura fatti dagli autori).

Tra alcune indiscrezioni, pare che Nina Dobrev, nota per aver interpretato la protagonista femminile di The Vampire Diaries, uno dei teen drama migliori della scorsa decade, come fidanzata di Jughead.

In America la serie è già arrivata al sesto episodio, in Italia il lancio è previsto per il 1 Marzo. Nonostante la trama andrà avanti di moltissimi anni, la serie è stata già confermata per una sesta stagione.