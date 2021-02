È stato istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli in via Vivaro, nella strada traversa dal numero civico 66 al 102, lato destro, in direzione dello stabilimento Ferrero.

In via Gorizia, per occupazione temporanea della carreggiata, da lunedì 15 febbraio, dalle ore 6,30 alle ore 14, è istituito il divieto di transito veicolare. È previsto il doppio senso di circolazione per i soli residenti e le attività insediate.