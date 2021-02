Moda primavera 2021: colori e tonalità di tendenza

La primavera è alle porte e, nonostante la situazione a livello mondiale, fare delle lunghe passeggiate è permesso, perché non farlo con i colori perfetti della stagione. Ecco quali i sono i colori che non potranno mancare nel vostro guardaroba post lockdown!



Il lockdown non ti ha impedito di comprare nuovi abiti seguendo le tendenze di questo 2021? Ti capiamo perfettamente, le passeggiate al parco sono diventate delle sfilate di moda, nelle quali esternare tutta la voglia di “glamour”.

Quest’anno le tendenze si stanno spostando verso una “comfort zone” decisamente ampia, prediligendo oversize e comodità, nel vero senso della parola; allo stesso modo i colori delle ultime sfilate Primavera/Estate 2021, hanno puntato su colori molto soft, senza mettere in evidenza nessun tipo di silhouette.

Che tu abbia approfittato comunque dei saldi per rinnovare il guardaroba o meno, ecco quali sono i colori che faranno più tendenza nella prossima estate, sperando vivamente di poterli sfoggiare non abbinati ad una mascherina.

L’azzurro “carta da zucchero” e il beige

L’azzurro è un colore molto adatto alle stagioni tiepide, soprattutto per un incarnato olivastro; nelle ultime collezioni grandi artisti hanno deciso di reintrodurlo, da Valentino ad Armani, sia in versione total look che abbinato al beige.

Il contrasto non è il re di questa stagione, colori pastello vengono abbinati a colori morbidi e soffici, per regalare un effetto di armonia e pace.

Il rosa confetto e il giallo “lightnieng”

Il rosa è un colore amato da molti, uomini e donne; predominante nella collezione Chanel P/E 2021, il rosa è stato declinato in diversi modi: sia attraverso texture ricche di paillettes e ricami che diventano punti luce, sia in una accezione molto più morbida, con completi rosa cipria.

Questo colore è perfetto con un alleato che ne risalti la morbidezza e la lucentezza, il giallo, o più precisamente il colore dell’anno, eletto dal Pantone Colour of the Year.

Giallo e Rosa, se combinati bene in base alle loro tonalità, garantiscono un perfetto look primaverile, con accenni all’estate; questi due colori sono perfetti anche per un incarnato molto chiaro, così come per uno tendenzialmente più scuro.

Il sottotono della pelle in questo caso gioca a favore di un abbinamento apparentemente molto “scarico” di colore, ma che risalta la nostra pelle.

Total look giallo ocra con accessori dorati

Valentino, nell’ultima sfilata Couture, sotto la direzione di Pierpaolo Piccioli, ha mostrato una collezione crossgender, priva di barriere; allo stesso modo i colori sono diventati senza sesso, amalgamandosi in maniera uniforme su uomini e donne, indistintamente.

Il total look giallo ocra è stato molto utilizzato, non solo da Valentino, ma anche da altri brand molto noti, come Chanel, che ha rivisitato anche un tailleur in una colorazione “insolita” per il marchio.

In un’ottica di rispetto per l’ambiente, anche i grandi brand stanno rendendo i colori delle collezioni, sempre meno “limitati”; questi colori pastello sono perfetti anche per l’estate, soprattutto in vista di nessun tipo di evento dove bisognerà attirare l’attenzione in pubblico.

E voi? Avete questi colori nel vostro armadio? Cosa ne pensate di questa tendenza verso colori più “educati”?