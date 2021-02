michele-zanello-e-la-sua-midnightmilano-da-neo-nata-agenzia-a-promessa-del-digitale

Un dietro le quinte della nuova giovane “realtà” che si affaccia sulla scena italiana ma che guarda oltre: al cosmopolita palcoscenico dell’industria del marketing digitale

Italia, Udine – Il 2021 parte con un annuncio. MidnightMilano, neonata agenzia di comunicazione e marketing digitale, è pronta a lanciare nuove campagne e nuove strategie per l’anno appena iniziato.

Una promessa carica di aspettative, come lascia intendere il CEO, Michele Zanello, quando, rispondendo alla domanda sui propositi per questo nuovo anno afferma “siamo pronti per dominare la scena” (ndr. ride) Il 2021 è l’anno della svolta.

Gli arresti forzati di un 2020 da dimenticare, lasciano un’eredità indelebile: la necessità dell’online, per esistere e per resistere. Il nostro Paese, a questa svolta, ancora sembra non volersi convertire completamente; dopotutto, si sa, nel popolo di santi, poeti e navigatori, trovare spazio per il computer non è impresa semplice. Eppure tra coloro che non hanno tempo per attendere miracoli, per aziende che guardano ai competitor stranieri, che navigano, sì, ma nel flusso della concorrenza, mai come quest’anno è emersa l’urgenza di esserci online, per esserci anche offline. E dove si innalza il grido di richiesta di nuove strategie, nuove forme di comunicazione, Midnightmilano risponde. Sempre. E non solo per aziende. Chiunque voglia affermarsi, chiunque voglia acquisire spazio, deve farlo con tecnica, strumenti e programmazione.

Attraverso il contributo dei suoi social media strategist, di collaboratori giovani ma competenti, in grado di comprendere, interpretare e tradurre le esigenze del mondo odierno e di coloro che lo abitano, Midnightmilano costruisce l’identità dei suoi clienti, guidandoli in un percorso di crescita studiato sulle richieste e le possibilità di ciascuno ma con lo sguardo fisso agli stessi obiettivi: credibilità, autorevolezza e solidità del brand. Ed è così che dove tanti trovano problemi per ogni soluzione, Midnightmilano i problemi se li vuole lasciare alle spalle annunciando una nuova sezione dell’agenzia dedicata interamente alla creazione di siti e-commerce, per dare certezze alle attività e ai consumatori in questa incerta parentesi storica, per supportare nuove attività e – perché no – nuovi e giovani artisti.

A quasi 2 anni dalla sua fondazione nel 2019, Midnightmilano può vantare un’evoluzione nelle sue forme, nelle sue strategie e nella sua visione prospettica del futuro e delle potenzialità del Web, che la rendono all’altezza di qualunque sfida comunicativa.

Il merito di una così rapida crescita, che l’ha portata, da piccola agenzia di città, a rapportarsi oggi con progetti, personalità che guardano all’Italia intera, è da ricercarsi sicuramente nell’esperienza del giovane CEO, Michele Zanello, che fin dal 2015 ha lavorato per costruire competenze sempre più solide e, ancora oggi, in qualità di social media e marketing strategist è la mente dietro le personalità, gli artisti e i progetti che l’azienda cura. Ma se è vero che dietro ad una grande azienda ci sono grandi menti, anche nel caso di Midnightmilano vale il detto “l’unione fa la forza”. Tra gli altri, Michele può contare su due personalità essenziali, che danno alla “mente” di Midnightmilano le giuste “braccia” per agire, muoversi, creare nel mondo social. Ermanno Valvason, nasce come grafico freelance, web designer di grande esperienza e creatività, collabora a numerosi progetti dell’agenzia prima di entrare nella squadra nel 2020.