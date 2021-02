In una foto d’archivio Paolo Isotta, critico musicale, musicologo e scrittore morto oggi a Napoli, 12 febbraio 2021.

ANSA/CIRO FUSCO

E’ morto ieri nella sua casa di Napoli il critico musicale, musicologo, e scrittore, Paolo Isotta. A quanto si apprende da persone a lui vicine, la morte sarebbe stata improvvisa.

Questa mattina la persona di servizio quando è giunta, come ogni mattina, nell’abitazione del critico musicale in Corso Vittorio Emanuele, non vedendolo uscire dalla sua stanza, è entrata e lo ha trovato ormai privo di vita. (ANSA).