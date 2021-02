lusso-e-raffinatezza-ridefiniscono-una-villa-a-tel-aviv

Un progetto totale, il cui significato va oltre la costruzione di un edificio, raccontando le tradizioni e la storia di un popolo e del suo desiderio di riscatto. Un villaggio appena fuori la città di Tel Aviv affacciato sul Mar Mediterraneo: è la comunità Moshav. Si tratta del primo insediamento ebraico stabilito in Israele dopo la fondazione dello stato nel 1948. Un villaggio agricolo con numerosi acri di terreno coltivato, nel quale è possibile ancora oggi visitare un antico sito archeologico e le rovina di una fortezza ebraica.

All’interno di questa comunità contemporanea, la villa progettata da Irit Henkin e Zohar Shavit, dello studio di architettura Henkin Shavit. I proprietari, una famiglia locale, che dopo aver vissuto 10 anni a New York, ha deciso di ritornare in Israele, ricercando uno stile di vita ben lontano da quello nella Grande Mela.

Credits Henkin-Shavit ph Assaf Pinchuk

Per lo studio Henkin Shavit è stato fondamentale discutere l’essenza e l’anima del progetto, cercando di interpretare al meglio il connubio tra vita moderna e realtà di campagna. La giovane famiglia, dopo l’esperienza nella metropoli, voleva ritornare alle origini, ricreando un ambiente ricco e confortevole pur mantenendo l’intimità e di un’atmosfera devota alla semplicità.

«La richiesta stilistica del cliente era di rifarsi alle costruzioni leggere americane. – ci raccontano gli architetti – La famiglia ha sottolineato l’importanza di utilizzare materiali naturali come diversi tipi di legno, le pietre naturali e dare spazio alla luce attraverso grandi aperture».

Credits Henkin-Shavit ph Assaf Pinchuk

Il concetto di pianificazione sì è basato sull’idea “casale moderno”. «Abbiamo sviluppato la metafora dell’aratura, rappresentandone i valori intrinsechi. L’aratura è un intervento ordinato sul suolo attraverso la divisione in sezioni verticali. Le stesse aree che costituiscono l’appezzamento si ritrovano nella villa e nella configurazione degli spazi, che ricordano i ritmi di questa tecnica. Gli ambienti formano un sistema longitudinale ordinato e uno trasversale più casuale, che s’ispira all’uomo e al suo movimento nella casa» – continuano Henkin e Shavit.

La villa di 400 metri quadrati, è il risultato del connubio tra due edifici separati ma tra loro comunicanti; uno riservato ai genitori mentre l’altro per le figlie. I proprietari desideravano infatti un interno costituito da diversi ambienti, ma aperti tra loro. «I clienti ci hanno chiesto una cucina spaziosa, ma dalla quale si potesse avere un contatto visivo con la piscina. Allo stesso modo abbiamo configurato uno spazio di lavoro privato con un ingresso separato e un’unità distaccata per le figlie, pensando alla loro privacy e alla loro indipendenza. Per noi era importante creare delle connessioni interne per far in modo che tutto risultasse fluido e armonico. Volevamo che l’esperienza spaziale della casa potesse mutare a seconda delle esigenze e delle funzioni, mantenendo uno stretto legame con i materiali e le finiture».

A collegare questi edifici, un “capannone”, una struttura leggera in vetro, con pannelli di legno e acciaio, che richiama alle strutture tipiche adibite per immagazzinare i prodotti agricolo o come deposito per i macchinari. «Quest’area è lo spazio più grande della villa ed è anche quello che ci ha entusiasmato più» – ci confidano i designer – «Racchiude in sé la forza e il concept generale di tutto il progetto».

Credits Henkin-Shavit ph Assaf Pinchuk

«Il nostro lavoro di progettazione è prettamente moderno. Stiamo esplorando l’uso di materiali industriali, che riescono a preservare il loro fascino in qualsiasi ambiente, sulle geometrie semplici e sui principi modernisti». Henkin e Shavit hanno sperimentato un modello di casa che si delinea intorno a un cortile, studiandone lo sviluppo e il significato nella storia fino ai giorni nostri. Oggi il duo di architetti rivolge la sua attenzione all’architettura del Sud America e soprattutto del Brasile, sia nell’uso di materiali contemporanei, sia ricercando l’essenza nella natura. «Attualmente stiamo progettando case in cemento a vista e interni di vecchie case in pietra. La nostra pratica si basa sul concetto di tempo, sul rapporto vecchio e nuovo».

«La parte del progetto che più ci ha soddisfatto, è stata dare vita ad una sensazione di movimento, infatti all’interno tutto è stato concepito per enfatizzare i giochi di luce e ombre. Abbiamo cercato di dare massimo risalto ai materiali, principalmente pannelli in legno, le pareti e la pietra grigia naturale, che ha origine nelle cave in Israele», continuano Henkin e Shavit. A completare il progetto i numerosi arredi di design di marchi iconici, tra questi i divani di Cassina, la sedute di Molteni, tavolini di Glas Italia e lampade di Flos e Tom Dixon. «Non appena entrati nella nuova casa, i proprietari sono rimasti affascinati dai vari pezzi di design, semplici nella loro complessità, funzionali ma altamente estetici».