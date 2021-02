Lorella Cuccarini non sopporta più i modi di Alessandra Celentano ad Amici: “Sono stufa, ora questi problemi li gestisco …”

Spread the love











Lorella Cuccarini quest’anno, rimasta orfana de Vita in diretta che va in onda sulla Rai, dunque sulle reti della concorrenza, è stata fortemente voluta da Maria De Filippi come maestra di ballo accanto all’altra storica maestra Alessandra Celentano ad Amici. Se fino a poco tempo fa i metodi di Alessandra Celentano non li contestava praticamente nessuno anche se il malcontento spesso serpeggiava tra gli alunni, oggi, ha dare man forte agli stessi ragazzi è la maestra Lorella Cuccarini, molto materna anche se professionale e rigorosa.

Gli scontri continui tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano

Gli scontri tra le due mastre di danza, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano non si placano anzi, sembra che ad ogni puntata siano sempre più forti. Le due maestre, se pur con personalità completamente differenti sono entrambe dotate di un grande carattere e nessuna delle due pare abbia intenzione di mollare neppure di un millimetro e così che lo scontro è dietro l’angolo. Se Lorella Cuccarini sa miscelare molto bene il rigore, la fermezza e la richiesta di professionalità con una buona dose di umanità e senso materno, pare che la Celentano sia solo molto ruvida con i ragazzi tranne che nei confronti di pochissimi suoi allievi quando li stima e li ama. Ma questo, in verità, accade anche abbastanza raramente.

Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano “Sono stufa”

Lorella Cuccarini, se pur ferma e con un gran polso sta accusando un pò di stanchezza per i metodi della Celentano ed è arrivata a dire “Sono stufa”.

E’ accaduto, infatti, che Alessandra Celentano ha voluto che Alessandro e Rosa facessero il passo a due ma Lorella Cuccarini è convinta che Alessandra Celentano: “ … ha proposto il passo a due per mortificare Rosa”.

La Cuccarini, se pur controvoglia, ha accettato anche se per lei i ragazzi avrebbero dovuto aver più tempo a disposizione.

Poi, però, Rosa ha avuto un problema al ginocchio e la Cuccarini ha invitato Alessandra ad eseguir lo stesso il balletto anche se ha voluto precisare: “Non ero d’accordo fin dall’inizio”.

Lorella Cuccarini, oltre ad insegnare danza tiene molto anche all’aspetto psicologico dei ragazzi e allora, per tenerli fuori da tutte le tensioni che ci sono con la Celentano ha detto loro: “I problemi fuori dalla sala me li gestisco io”, volendoli così alleggerire dal peso delle liti e addossandole solo su sè stessa, come di solito fa una mamma.

