l-cinque-profili-instagram-di-febbraio:-la-calma-arriva-dal-design

Ci siamo. Febbraio è arrivato, salutiamo un nuovo anno in cui abbiamo vissuto così tante emozioni in così poco tempo. Non importa quanto caotico sia il mondo in questo momento, noi cerchiamo la calma. Per ottenerla, abbiamo setacciato Instagram alla ricerca dei cinque account di design più zen del momento. Rilassatevi, versatevi un bicchiere di vino e aspettate le prossime notizie mentre vi godete questa pace visiva.

Michäel Verheyden



Michaël Verheyden dice di creare oggetti non comuni per rituali comuni. Il suo account è una pausa nello scorrimento infinito di Instagram. Lasciatevi andare.

Paula.atelier



La natura è sempre stata la fonte di ispirazione di Paula e questo si riflette nelle forme organiche delle sue creazioni. È dinamica, il suo lavoro sembra essere in movimento pur rimanendo zen. Ha appena iniziato e forse non ha molti Follower, ma è un account vincente.

Estudiopersona



I loro disegni non convenzionali sono ispirati da forme naturali e seguono linee scultoree. Anche se lavorano da Los Angeles, il loro buon lavoro è una versione neutra e minimalista della malinconia monocromatica del nativo Uruguay. Sarà forse questo il minimalismo tropicale? In tutto il suo splendore.

Bloc Studios



Il brand nasce a Carrara nel 2014 da Sara Ferron Cima e Massimo Ciuffi con l’intenzione di trasformare le pietre naturali grezze in oggetti quotidiani pensati preservando le qualità intrinseche del marmo. Collaborano con diversi designer che creano quasi tutti gli oggetti in marmo. La loro immagine è duratura, come il marmo che tanto amano.

Lee Sisan



Lee Sisan è un designer e artista di Seoul, ma si è specializzato nel design d’interni per esplorare la relazione tra la natura e gli esseri umani. Conduce esperimenti in cui le creazioni umane coesistono in armonia con la natura e mantengono l’equilibrio. E funziona. Non solo crea oggetti, ma costruisce anche spazi.

Articolo originale di Paula Garcìa pubblicato su AD Spagna