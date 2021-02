L’ insalata di sedano noci e formaggio è un classico degli antipasti piemontesi, golosa e nutriente grazie alla toma, ma anche fresca e molto versatile.

In questa ricetta abbiamo voluto servirla dentro piccoli cestini di pasta matta integrale aromatizzata alla salsa di soia, che con la sua sapidità si sposa alla perfezione con il formaggio e il gusto dolce del sedano.

La pasta matta è un impasto che amo molto perché si prepara in un attimo, non necessita di riposo, è molto elastica e quindi adatta anche a essere modellata e inoltre è decisamente light rispetto alla sfoglia o alla brisè.

Qui abbiamo aggiunto all’impasto due cucchiai di salsa di soia per darle un tocco di carattere e di sapidità, l’unico consiglio è quello di utilizzare una salsa di soia con un ridotto apporto di sodio, per evitare che l’isalata sia eccessivamente saporita.

Potete servire questa insalatina anche in un buffet o a un aperitivo, come finger food, oppure come idea facile e veloce per un antipasto del pranzo della domenica.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

Per la pasta matta

125 g Farina integrale

3 cucchiai Olio Di Semi

2 cucchiai Salsa Di Soia

80 ml Acqua

Per l’insalata

1 Finocchio

2 gambi Sedano

4 Noci

100 g Formaggio tipo toma

q.b. Olio E.V.O.

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di sedano noci e formaggio, in una ciotola versate la farina, l’olio e la salsa di soia. Iniziate ad amalgamare.

Aggiungete l’acqua un po’ alla volta fino a ottenere un panetto compatto ed elastico. La quantità di acqua varia a seconda del tipo di farina utilizzata: aggiungetela un po’ per volta in modo da regolarvi meglio.

Con l’aiuto del mattarello stendete la pasta matta e coppate dei cerchi che andrete a inserire in uno stampo per muffin (oppure negli stampini usa e getta in alluminio).

Con l'aiuto del mattarello stendete la pasta matta e coppate dei cerchi che andrete a inserire in uno stampo per muffin (oppure negli stampini usa e getta in alluminio).

In entrambi i casi ungete gli stampi in modo che i cestini non si attacchino. Cuocete in forno a 180° per 15-20 minuti.

Nel frattempo preparate l’insalatina: pulite il finocchio e tagliatelo a fettine molto sottili. Mondate il sedano e tagliatelo a rondelle. Aggiungete le noci a pezzetti e la toma anch’essa tagliata a cubetti.

Condite con un filo d’olio extra vergine d’oliva e – a piacere – con un pizzico di sale. Con l’aiuto di un cucchiaio riempite i cestini con l’insalatina.